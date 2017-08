Stöger: Kein Klagen über die Doppelbelastung

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr Jetzt Bayern - Bayer: Die Highlights 2. Liga Sa 15:30 Die Highlights der Samstagsspiele J1 League Live Gamba Osaka -

Kashiwa Championship Live Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Live Swansea -

Man United CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Brom (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

West Ham (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Serie A Atalanta -

AS Rom Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División La Coruna -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal palace -

Swansea Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Colombia

Peter Stöger vom 1. FC Köln will nach dem Einzug in die Europa League kein Klagen über die erhöhte Belastung hören. "Ich habe keine Lust, darüber zu reden. Du kannst nicht sagen: Wir wollen als Verein besser, besser, besser werden - und dann ist das erste Wort beim Thema Europa League: Doppelbelastung!", sagte Stöger der Süddeutschen Zeitung.

"Es ist Trainerjob, die Jungs darauf vorzubereiten: auf Regeneration, schnell wieder frisch zu sein, vor allem im Kopf", so der Trainer weiter. Statt einer Belastung sei es vielmehr ein Privileg, nach der langen Zeit wieder international zu spielen, meinte Stöger: "Wenn du etwas tun darfst, was 25 Jahre in Köln keiner durfte, dann ist das eine großartige Geschichte."

Dabei erwartet der Coach auch in dieser Saison Rückschläge und Niederlagen, er vertraut allerdings auf den großen Zusammenhalt in seinem Team. "Warum das bisher geklappt hat?", sagte Stöger, der mit dem FC in der vergangenen Saison Fünfter geworden war: "Vor allem: weil die Jungs als Gruppe top funktionieren. Und weil sie, wenn's mal nicht so läuft, immer daran arbeiten, selbst Lösungen zu finden, um wieder in die Spur zu kommen."

Dennoch könne man "von unseren Burschen jetzt nicht verlangen, wieder Fünfter zu werden", sagte der 51-Jährige vor dem ersten Saisonspiel am Sonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER) bei Borussia Mönchengladbach und formulierte bescheidene Ziele: "Ein einstelliger Tabellenplatz - und in der Europa League zu überwintern, das wäre schön."