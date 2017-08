Plötzlich Prinz

WC Qualification Europe Ungarn -

Bei der Bekanntgabe seines Wechsels von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern München haben nur wenige Sebastian Rudy den Durchbruch zugetraut. Ein halbes Jahr später gilt der 27-Jährige als Gewinner des Sommers: Seine starken Leistungen beim Confed-Cup-Sieg der deutschen Nationalmannschaft und der vielversprechende Auftakt beim Deutschen Meister fördern prominente Vergleiche mit Toni Kroos oder Xabi Alonso zutage, plötzlich gilt eine tragende Rolle beim FC Bayern als greifbar. Ein verfrühter Hype oder eine echte Chance?

Gerade einmal acht Minuten ist die neue Saison der Bundesliga alt. Und schon haben die beiden langjährigen Hoffenheimer ihre erste Torbeteiligung auf dem Konto. Gefühlvoller Freistoß-Chip von Sebastian Rudy vom linken Strafraumeck an den Fünfer, Kopfball von Niklas Süle ins lange Eck - 1:0 für den FC Bayern im Eröffnungsspiel gegen Bayer Leverkusen.

Acht Minuten hat es gedauert, länger nicht, bis die beiden Neulinge etwas Zählbares auf den Videowürfel der Allianz Arena gebracht haben.

Acht Monate hat es gedauert, kürzer nicht, bis die teilweise belächelten Transfers der Hoffenheimer Leistungsträger an die Isar großflächig als mögliche Treffer ins Schwarze gewertet wurden.

Hoeneß: Süle und Rudy gingen "total unter"

"In der Berichterstattung vor der Saison hatte man das Gefühl, dass der FC Bayern gar keine Neuzugänge hat. Süle und Rudy sind da total untergegangen", rügte Präsident Uli Hoeneß nach der starken Leistung seiner Neuzugänge im ersten Ligaspiel gegen die Werkself.

Tatsächlich war die Verkündung des Doppeltransfers im Januar nicht gerade ein Paukenschlag. Kein Beben wie einst der Götze-Coup 2013. Kein international schillernder Deal wie die Verpflichtung von Xabi Alonso vor drei Jahren. Kein Social-Media-Gewitter wie die Vorstellung von James Rodriguez in diesem Sommer.

Nein, die breite Bewertung fiel deutlich verhaltener aus. Und unterschiedlich. Der Süle-Wechsel wirkte logisch. 21 Jahre alt, Nationalspieler, Olympia-Silbermedaillen-Gewinner, einer der besten Zweikämpfer der Liga, ein Typ, den viele Klubs auf dem Zettel hatten. Klar, dass die Bayern da zugreifen.

FC Bayern Deutschland: Deutsche Neuzugänge der letzten zehn Jahre © spox 1/26 Mit Niklas Süle und Sebastian Rudy verpflichtet der FC Bayern München für den Sommer zwei deutsche Spieler. Nicht alle deutschen Hoffnungen haben es beim Rekordmeister in den letzten zehn Jahren zu etwas gebracht. SPOX gibt den Überblick © getty 2/26 Lukas Podolski - Transfer: 2006 für 10 Millionen vom 1. FC Köln - 71 Bundesliga-Spiele, 15 Tore - Abgang: 2009 zurück nach Köln © getty 3/26 Marcell Jansen - Transfer: 2007 für 14 Millionen von Borussia Mönchengladbach - 17 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2008 zum Hamburger SV © getty 4/26 Miroslav Klose - Transfer: 2007 für 15 Millionen von Werder Bremen - 98 Spiele, 24 Tore - Abgang: 2011 zu Lazio © getty 5/26 Jan Schlaudraff - Transfer: 2007 für 1,2 Millionen von Alemannia Aachen - 8 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2008 zu Hannover 96 © getty 6/26 Tim Borowski - Transfer: 2008 ablösefrei von Werder Bremen - 26 Spiele, 5 Tore - Abgang: 2009 zurück nach Bremen © getty 7/26 Hans-Jörg Butt - Transfer: 2008 ablösefrei von Benfica - 63 Spiele - Abgang: 2012 Karriereende © getty 8/26 Alexander Baumjohann - Transfer: 2009 ablösefrei von Borussia Mönchengladbach - 3 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2010 zum FC Schalke 04 © getty 9/26 Mario Gomez - Transfer: 2009 für 30 Millionen vom VfB Stuttgart - 115 Spiele, 75 Tore - Abgang: 2013 zum AC Florenz © getty 10/26 Rouven Sattelmaier - Transfer: 2010 ablösefrei von Jahn Regensburg - 0 Spiele - Abgang: 2013 zum 1. FC Heidenheim © getty 11/26 Jerome Boateng - Transfer: 2011 für 13,5 Millionen von Manchester City - 131 Spiele, 3 Tore - Abgang: - © getty 12/26 Manuel Neuer - Transfer: 2011 für 30 Millionen vom FC Schalke 04 - 171 Spiele - Abgang: - © getty 13/26 Nils Petersen - Transfer: 2011 für 2,8 Millionen von Energie Cottbus - 9 Spiele, 2 Tore - Abgang: 2012 zu Werder Bremen © getty 14/26 Lukas Raeder - Transfer: 2012 ablösefrei vom FC Schalke 04 - 2 Spiele - Abgang: 2014 zu Vitoria Setubal © getty 15/26 Tom Starke - Transfer: 2012 ablösefrei von 1899 Hoffenheim - 5 Spiele - Abgang: - © getty 16/26 Mitchell Weiser - Transfer: 2012 für 800.000 vom 1. FC Köln - 16 Spiele, 1 Tor - Abgang: 2013 Leihe zum 1. FC Kaiserslautern, 2015 zu Hertha BSC © getty 17/26 Mario Götze - Transfer: 2013 für 37 Millionen von Borussia Dortmund - 73 Spiele, 22 Tore - Abgang: 2016 zurück nach Dortmund © getty 18/26 Jan Kirchhoff - Transfer: 2013 ablösefrei vom 1. FSV Mainz 05 - 7 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2014 Leihe zum FC Schalke 04, 2016 zum AFC Sunderland © getty 19/26 Sinan Kurt - Transfer: 2014 für 3 Millionen von Borussia Mönchengladbach - 1 Spiel, 0 Tore - Abgang: 2016 zu Hertha BSC © getty 20/26 Sebastian Rode - Transfer: 2014 ablösefrei von Eintracht Frankfurt - 38 Spiele, 3 Tore - Abgang: 2016 zu Borussia Dortmund © getty 21/26 Joshua Kimmich - Transfer: 2015 für 8,5 Millionen vom VfB Stuttgart - 36 Spiele, 4 Tore - Abgang: - © getty 22/26 Sven Ulreich - Transfer: 2015 für 3,5 Millionen vom VfB Stuttgart - 1 Spiel - Abgang: - © getty 23/26 Serdar Tasci - Transfer: 2016 für 2,5 Millionen Leihgebühr von Spartak Moskau - 3 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2016 zurück nach Moskau (Leihende) © getty 24/26 Mats Hummels - Transfer: 2016 für 35 Millionen von Borussia Dortmund - 14 Spiele, 1 Tor - Abgang: - © getty 25/26 Sebastian Rudy - Transfer: 2017 ablösefrei von 1899 Hoffenheim © getty 26/26 Niklas Süle - Transfer: 2017 für kolportierte 20 Millionen von 1899 Hoffenheim

Die Wahrnehmung des Rudy-Transfers in der Öffentlichkeit

Einen unauffälligen Leisetreter wie Rudy zu verpflichten, stieß dagegen auf Stirnrunzeln. Ein solider, zuverlässiger, defensiv flexibel einsetzbarer Spieler, auf den auch Bundestrainer Joachim Löw große Stücke hält, klar. Aber reicht das für die Bayern? Besonders im zentralen Mittelfeld ist dort doch ohnehin kein Platz. Daran hatten sich zuletzt unter anderem Sebastian Rode, Pierre-Emile Höjbjerg und sogar Joshua Kimmich die Zähne ausgebissen. Das kann ja nichts werden.

"Wenn ich nicht total überzeugt wäre", entgegnete Rudy selbst im Mai dieser Einschätzung in der Süddeutschen Zeitung, "hätte ich den Schritt nicht gemacht. Ich gehe nicht als Talent nach München, sondern als Nationalspieler und Kapitän eines Champions-League-Kandidaten." An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nicht: "Als das Bayern-Angebot kam, war ich selbstbewusst genug zu sagen: Das passt. Die haben sich da nicht geirrt." Eine Ansage. Von wegen Leisetreter.

Michael Reschke bezeichnete Rudy als "am meisten unterschätzten deutschen Topspieler". Nach dem eingetüteten Deal lobte der damalige Kaderplaner: "Sebastian hat in dieser Saison noch mal einen Riesenschritt gemacht und wird unseren Kader deutlich bereichern."

Wohlgemerkt sprach Reschke dabei nicht von "ergänzen", "auffüllen" oder "verbreitern", sondern von "deutlich bereichern". Eine gezielte Wortwahl, die damals konträr zur weit verbreiteten Wahrnehmung lief.

Acht Monate nach der Verkündung des Wechsels hat sich diese gedreht. Plötzlich gilt Rudy als Alonsos Kronprinz im Bayern-Mittelfeld, als Kroos-Klon im DFB-Team. Und als potentieller Stammspieler.

Rudy empfiehlt sich in drei Trikots

Doch was hat sich seit Januar geändert? An Rudys Leistungen nicht wirklich viel. Auch zuvor hatte der Kapitän das Mittelfeld der Hoffenheimer stark dirigiert und strukturiert.

Seit der Bekanntgabe des Wechsels zur größtmöglichen Adresse im deutschen Fußball stand er jedoch deutlich mehr unter dem Brennglas. Und seitdem empfahl er sich in drei verschiedenen Trikots für höhere Aufgaben.

Zunächst ließ er die Dinge in der Rückrunde bei der TSG nicht etwa schleifen, sondern ging voran, war einer der stärksten Sechser in der Liga und half entscheidend am ersten Europapokaleinzug Hoffenheims mit.

Confed-Cup-Sieg steigert Standing

Das größte Ausrufezeichen setzte er dann im Sommer. Beim Confed-Cup-Sieg in Russland spielte Rudy in Abwesenheit der geschonten Stars wie Kroos, Khedira und Co. auf der Sechs ein bärenstarkes Turnier. Insgesamt verpasste er nur 16 Minuten, nach Kimmich brachte er es auf die zweithöchste Einsatzzeit.

Und seine Spielweise erinnerte tatsächlich an die von Toni Kroos, von dem er sich in den Jahren beim DFB-Team nach eigener Aussage einiges abgeschaut hatte. Er war Ruhepol im Mittelfeld, bestimmte als Ballverteiler den Rhythmus und war konsequent im Defensivzweikampf.

Unter dem Strich war Rudy einer der großen Gewinner des Turniers. Innerhalb weniger Tage steigerte er sein Standing bei Bundestrainer Joachim Löw enorm. Vor allem aber das in der Öffentlichkeit.

Das Turnierzeugnis der Confed-Cup-Sieger © getty 1/23 Deutschland ist Confed-Cup-Sieger 2017. Welcher Spieler hat das Turnier für wertvolle Eigenwerbung genutzt? An wem ist die Chance vorbei gegangen? SPOX stellt das Zeugnis aus © getty 2/23 Marc-Andre ter Stegen: Zementierte seinen Platz als Neuer-Vertreter durch starke Auftritte, besonders im Halbfinale gegen Mexiko. Spielerisch und in Sachen Strafraumbeherrschung noch mit Luft nach oben, dennoch ein Gewinner. Note: 2 © getty 3/23 Bernd Leno: Begann das Turnier auf Augenhöhe mit ter Stegen, geriet im Zweikampf um die deutsche Nummer zwei durch seine schwache Performance gegen Australien jedoch ins Hintertreffen. Persönlich enttäuschendes Turnier. Note: 5 © getty 4/23 Kevin Trapp: Durfte Turniererfahrung sammeln, bekam als einziger Spieler im Kader jedoch keine Einsatzminuten. Ohne Bewertung © getty 5/23 Matthias Ginter: Setzte nur im ersten Spiel aus, danach immer über die volle Distanz im Einsatz. Stark im Zweikampf, sachlich in der Spieleröffnung, zurückhaltend bei Vorstößen. In dieser Form eine solide Alternative. Note: 3 © getty 6/23 Niklas Süle: In der Dreierkette flexibel einsetzbar, erledigte er seinen Job sehr souverän, besonders im Gruppenspiel gegen Chile deutlich stärker als Mustafi. Dazu menschlich positiv und ein Typ. Note: 2,5 © getty 7/23 Shkodran Mustafi: Rabenschwarzer Abend im zweiten Gruppenspiel gegen Chile, danach erst einmal außen vor. Im Finale dann aber wieder im Team - und diesmal Stabilisator und eine Macht in der Luft. Note: 3,5 © getty 8/23 Antonio Rüdiger: Profitierte vom Dreierketten-System und machte deshalb vier der fünf Spiele. Gutes Stellungsspiel, eine reife Zweikampfführung, allerdings auch mit Verbesserungspotential in der Spieleröffnung. Note: 3 © getty 9/23 Joshua Kimmich: Als einziger Spieler jede einzige Minute auf dem Platz. Als Rechtsverteidiger vor der Dreierkette mit viel Offensivdrang und starken Flanken, in der Dreierkette engagiert im Spielaufbau. Dazu steigende Führungsqualitäten. Note: 1,5 © getty 10/23 Jonas Hector: Defensiv gewohnt souverän, offensiv wechselhaft. Einem richtig guten Auftritt im Gruppenspiel gegen Chile stehen auch weniger auffällige Partien gegenüber. Note: 2,5 © getty 11/23 Benjamin Henrichs: Durfte gegen Kamerun eine Viertelstunde reinschnuppern und bereitete direkt einen Treffer vor. Im Halbfinale sogar 90 Minuten auf dem Rasen, wieder brachte er eine Vorlage. Deutete sein Talent an und nutzte seine Chance. Note: 2,5 © getty 12/23 Marvin Plattenhardt: Das Wichtigste für den Berliner ist die gesammelte Erfahrung. Durfte gegen Kamerun über die vollen 90 Minuten ran und machte eine gute Partie, ohne besonders zu glänzen. Note: 3,5 © getty 13/23 Emre Can: Überzeugte durch seine Physis und seine Einstellung im Zweikampf. Zog damit vor allem im Gruppenspiel gegen Chile dem Gegner den Zahn. In jedem Spiel eingesetzt, ein Assist gegen Mexiko, häufig jedoch ineffizient und nicht fehlerfrei. Note: 3 © getty 14/23 Sebastian Rudy: Nach Kimmich mit den meisten Einsatzzeiten - zu Recht, war er doch Ruhepol im Mittelfeld, wichtiger Ballverteiler und konsequent im Zweikampf. Im Halbfinale nicht ganz so stabil, steigerte sein Standing dennoch enorm. Note: 2 © getty 15/23 Leon Goretzka: Mauserte sich im Laufe des Turniers zu einem der Shooting Stars. Mit seiner Dynamik, seinen Abschlussqualitäten und seiner Kampfstärke der Auffälligste im deutschen Mittelfeld. Erzielte drei Tore. Einzig im Finale unsicher. Note: 1,5 © getty 16/23 Kerem Demirbay: Durfte gegen Kamerun ran, tat sich lange schwer, kam aber nach seinem Traumtor besser ins Spiel. Darüber hinaus nicht mehr eingesetzt. Note: 3 © getty 17/23 Julian Brandt: Seine erste Aktion war ein furioses Solo mitsamt Assist gegen Australien, danach jedoch kaum mit Glanzmomenten bei seinen geringer werdenden Einsatzzeiten. Noch zu unkonstant. Note: 3,5 © getty 18/23 Julian Draxler: Als bester Spieler des Turnieres ausgezeichnet. Der Kapitän ging als Wortführer und mit Leistung voran, machte weite Wege. Allerdings häufig zu ballverliebt und dadurch noch mit Steigerungspotential in Sachen Effizienz. Note: 2,5 © getty 19/23 Amin Younes: Bekam nur 19 Spielminuten, so wenig wie kein Feldspieler sonst. Nutzte diese aber für die Belebung des Offensivspiels und sogar ein Tor gegen Mexiko. Note: 3 © getty 20/23 Lars Stindl: Nur gegen Kamerun nicht mit von der Partie. Ansonsten mit einem richtig starken Turnier. Bewegte sich gut, zeigte Persönlichkeit und traf dreimal - unter anderem zum Turniersieg. Note: 1,5 © getty 21/23 Timo Werner: Der Leipziger steht nicht nur als Confed-Cup-Sieger da, sondern auch als Torschützenkönig, als entscheidender Mann im Finale - kurzum: als größter Gewinner der deutschen Russland-Reise. Note: 1,5 © getty 22/23 Sandro Wagner: Ging nach den starken Länderspielen in der Vorbereitung mit einem Bonus ins Turnier. War jedoch nach einem durchwachsenen Auftritt im ersten Spiel gegen Australien außen vor. Note: 4 © getty 23/23 Joachim Löw: Bewies Mut, bei dem Turnier auf eine bunt zusammen gewürfelte Mannschaft und ein neues System zu setzen. Verschaffte beinahe jedem Spieler im Kader Einsatzminuten und krönte sich mit seinem zweiten Titel als Bundestrainer. Note: 1

Zwar spielt Rudy selbst die Bedeutung, mit einem Titel im Rücken loszulegen, herunter: "Auch ohne diesen Erfolg wäre ich nicht hierhergekommen und hätte mich klein gemacht. Man muss mit Selbstvertrauen auftreten." Klar ist aber auch, dass solch eine Referenz gerade bei einem Klub wie dem FC Bayern nicht schaden kann.

Vermarktbarkeit beim FC Bayern ein Faktor

Rudy ist keine Marke, hat keine verrückte Frisur, nie beim FC Barcelona gespielt und keine 41,5 Millionen Euro gekostet. Stattdessen war er ablösefrei. Fußball ist ein Leistungssport, aber in einem international orientierten Weltverein ist die Vermarktbarkeit der Mannschaft ein Teil der Wahrheit. Wenn vielleicht auch nur ein kleiner.

Womöglich muss sich einer wie Rudy seinen Status umso härter durch Leistungen erarbeiten. Dafür war der Confed Cup eine wichtige Vorleistung.

Und die ersten Eindrücke im Bayern-Dress bestärkten die positive Entwicklung seines öffentlichen Standings.

Beim Supercup gegen Borussia Dortmund war der 27-Jährige direkt Chef im zentralen Mittelfeld. Er brachte Ruhe ins Spiel, wirkte nicht nervös, sondern spielintelligent, defensiv wie offensiv. Er war an beiden Toren beteiligt und verwandelte, passend zu seinem abgeklärten Auftritt, im Elfmeterschießen souverän.

Auch die Spiele im Pokal und zum Bundesliga-Auftakt zeigten, warum Reschke Rudy nicht als Auffüllmasse für den Kader bezeichnet hatte.

Sammer: Rudy braucht Konstanz

Die Loblieder nehmen seit Wochen stetig zu, sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Denn bislang hat die Nummer 19 für die Bayern gerade einmal vier Pflichtspiele absolviert. Seine internationale Erfahrung beschränkt sich darüber hinaus auf acht Europapokalspiele für den VfB Stuttgart, zehn Pflicht- und zehn Freundschaftsländerspiele.

Wichtig ist nun, analysierte Bayerns ehemaliger Sportvorstand Matthias Sammer bei Eurosport, dass er "Konstanz in seine Leistungen" bringe, dann könne er ein Stabilitätsfaktor werden: "Nicht nur beim FC Bayern München, sondern auch bei der Nationalmannschaft." Die Anlagen sind da, aber der deutsche Rekordmeister ist noch einmal eine andere Stufe als Hoffenheim.

Thiago-Rückkehr: Erstmals Bank für Rudy

Auch in Sachen Konkurrenz. Am Wochenende saß er nach Thiagos Rückkehr erstmals zu Beginn auf der Bank, als Carlo Ancelotti im Dreier-Mittelfeld auf Vidal, Thiago und Tolisso setzte. Ein Mittelfeld, das sich sehen lassen kann und sicherlich nicht das letzte Mal in dieser Konstellation in der Startelf stand. Erster Kontakt mit dem harten Boden der Realität?

Einen "Wettbewerbsvorteil" um einen Startelfplatz hat Rudy auf seiner Seite. Sollte Ancelotti mit Javi Martinez weiter in der Innenverteidigung planen, ist er die einzige echt defensive Alternative für die Sechs. Er ist zudem von seiner Spielanlage derjenige, der die Rolle des Xabi Alonso am ehesten emulieren kann.

Und da ist er wieder, dieser Alonso-Vergleich, der Rudy bei Überstrapazierung nicht unbedingt einen Gefallen tut. Er selbst lässt sich davon nicht unter Druck setzen: "Wenn ich mit ihm in einem Satz genannt werde, ist das eine Ehre."

Noch vor acht Monaten hätte ihn kaum einer in einem Atemzug mit dem Welt- und Europameister genannt. Mittlerweile geschieht es. So schnell kann sich die Wahrnehmung ändern. Und plötzlich ist man Prinz.