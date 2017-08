Jesus ist gut für die Stimmung!

Ligue 2 Orleans -

Was bisher nur für katholische Kirchentage und CVJM-Freizeiten galt, hält endlich Einzug in die Bundesliga: Eine Stimmungskanone namens Jesus. Der mit seinem Siegtor ironischerweise einem Herren den Tag versüßt, den viele als Teufel bezeichnen. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball.

Wir besprechen in der neuen Rasenfunk Schlusskonferenz den zweiten Spieltag in aller Ausführlichkeit und legen einen Schwerpunkt auf Hannover 96. Echte Fans hören die ganze Folge von vorne bis hinten, ihr könnt aber auch zur Besprechung eures Herzenvereins springen:

Außerdem in dieser neuen Podcast-Folge: Warum das Gejammer über den Videobeweis nervt, das Wunder von Leverkusen, Theorien über die Halbwertszeit von Heckingfußball, die Untoten der Chancenverwertung und gut positionierte Schwaben.

Wir legen eine Schweigeminute für Papadopoulos ein, lobpreisen den Nachfolger Dembélés, der noch besser ist als das Original - nur um kurz danach einen sogar noch besseren Dembélé zu finden. Irgendwann kommt dann sogar noch Otto Rehhagels Sohn ums Eck und wird vom Platz gestellt.

Was soll man sagen: Hört es euch einfach an. Folgt uns auf Instagram, da geben wir Einblicke in die Vorbereitung jeder Sendung (@Rasenfunk). Und vor allem: #prayforpapa!

Ein herzlicher Dank geht an unsere Gäste Hans Jessen (freier Journalist) und Tilo Jung (@TiloJung) vom Aufwachen Podcast und Jung und Naiv. Zwei Formate, die nicht nur für Lothar Matthäus in diesem Wahljahr Pflicht sind - unbedingt reinhören!

Außerdem mit in der Runde und fast schon penetrant sympathisch: Klaas Reese(@Sportkultur) aus der Sportredaktion des Deutschlandfunks und hälftig an Collinas Erben beteiligt, einem Podcast, der besser ist als Dembele.

Hier gibt es noch das in der Episode angesprochene Deutschlandfunk Sportgespräch mit Alexander Nouri, den Rasenfunk Kurzpass zu neuen Erkenntnissen zu Doping im Fußball und die letzte Folge Collinas Erben mit allen Infos zum Videobeweis. Wer helfen möchte, dass der Rasenfunk vom Hobby zum Beruf wird, kann uns hier unterstützen. Peter, Dirk, Andrea, Knut, Gerrit, Guido, Jonathan-David, Enrico, Philipp, Robert und Heiko haben das schon getan und sind für den Rasenfunk damit wichtiger als Lewandowski für die Bayern.

Noch was vergessen? Achja, die Kapitelmarken:

00:01:42 | Vorstellung von Aufwachen Podcast & Jung und Naiv

00:06:11 | Otto Rehhagel und Alexander Nouri

00:13:28 | "Ich spiel' da wo die Kanzlerin mich hinstellt"

00:15:54 | Oh du schlimmer Videobeweis!

00:23:21 | LEV - TSG 2:2

00:35:02 | FCA - BMG 2:2

01:01:27 | SGE - WOB 0:1

01:10:23 | VfB - M05 1:0

01:24:07 | FC - HSV 1:3

01:43:28 | H96 - S04 1:0 - mit Schwerpunkt Hannover

02:22:09 | BVB - BSC 2:0

02:31:32 | SVW - FCB 0:2

02:46:47 | RaBa - SC 4:1

Wer den Rasenfunk regelmäßig hören möchte, kann seine Sendungen abonnieren und ihm auf Twitter , Facebook und Youtube folgen.