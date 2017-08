Nartey: Vorreiter eines Jahrtausends

WC Qualification Europe Ungarn -

In vielerlei Hinsicht ist Nikolas Nartey ein ganz gewöhnlicher Jugendlicher: Er ist im Internet unterwegs und hat seit kurzem einen neuen Instagram-Account, er paukt fleißig für den Schulabschluss und er spielt für sein Leben gern Fußball. Außergewöhnlich ist jedoch, dass er für Letzteres das rot-weiße Trikot des 1. FC Köln überstreift - und zwar nicht das irgendeiner Juniorenmannschaft.



Nein, mit gerade mal 17 Jahren steht Nartey im A-Kader der Domstädter und könnte in dieser Saison Bundesliga-Geschichte schreiben: Denn der junge Däne steht kurz davor, der erste Liga-Profi zu werden, der im neuen Millennium geboren wurde.

Seit seinem achten Lebensjahr, ist der am 22. Februar 2000 geborene Nikolas Nartey im Vereinsfußball aktiv - 2013 wagte er den Sprung zum besten Klub der dänischen Hauptstadt, dem FC Kopenhagen.

Dort überzeugte er mit der U19 in der UEFA Youth League, wurde fester Bestandteil der dänischen Junioren-Nationalmannschaften und spielte sich so in den Fokus vieler europäischer Klubs. Dann: der Sprung nach Deutschland. Nach Köln.

In der Ruhe liegt die Kraft

Da das Nachwuchszentrum des Effzeh die 400.000 Euro Ablöse jedoch nicht alleine stemmen konnte, wurde die Investition teilweise mit Geldern des Profikaders finanziert. Ein äußerst ungewöhnliches Prozedere, das zeigt, wie viel Potenzial Jörg Schmadtke in Nartey sah, als er ihm einen Vertrag bis 2020 zur Unterschrift vorlegte.

Doch trotz der großen Ambitionen hörte man hierzulande im vergangenen Jahr vergleichsweise wenig über das Ausnahmetalent, was der Philosophie der Geißböcke geschuldet ist: "Wir sind vorsichtig mit jungen Helden hier in Köln. Er bekommt die Ruhe und die Zeit, die er braucht", zitierte das WDR Trainer Peter Stöger.

Im Falle Nartey heißt das: keine Interviews, keine öffentlichen Auftritte. Stattdessen lebt der 17-Jährige behütet im Kölner Internat, lernt per Fernstudium für seinen dänischen Schulabschluss und soll gleichzeitig sein Deutsch aufbessern.

Schmadtke und Co wollen nicht, dass der Hype Nartey von seinem Ziel ablenkt. Laut Trainer Stöger ist die Gefahr dafür jedoch nicht sehr groß. Im Gegenteil: Nartey wirke "sehr klar in seinen Aktionen".

Nartey "wie ein alter Hase"

Diese "Klarheit" überträgt der Youngster auch auf den Fußballplatz - im zentralen Mittelfeld eine absolut notwendige Tugend. Technisch versiert, mit klaren Pässen in die Schnittstelle, ordentlich Selbstbewusstsein und einer großen Portion inneren Ruhe wusste er die Kölner für sich zu gewinnen.

Die vorerst größte Belohnung: Beim 5:0 gegen den Leher TS im DFB-Pokal stand Nartey zumindest im Kader. "Du kannst gewisse Abläufe einstudieren, aber für die Umsetzung [musst du] die Situationen erkennen, Lösungsmöglichkeiten haben und diese auch umsetzen können. Das kann er richtig gut", begründete Peter Stöger gegenüber der SportBild die Nominierung.

Der Kölner Express schreibt: Nartey "spielt mit 17 Jahren schon wie ein alter Hase".

Mental sieht also niemand in Köln ein Problem im jungen Alter des Ausnahmetalents - und auch seine Physis lässt wenig Fragen offen. Mit seinen 1,85 Meter und seinem tadellosen Arbeitsethos sei der große Däne, so Stöger, körperlich sogar weiter als es der Trainer selbst seinerseits war.

Die jüngsten Debütanten in der Bundesliga © getty 1/21 Nikolas Nartey (geb. 22.02.2000) könnte der erste Bundesliga-Profi werden, der in diesem Jahrtausend geboren worden ist. Für die Top 20 der jüngsten Buli-Debütanten reicht es trotzdem nicht. SPOX zeigt die Frühstarter © getty 2/21 Platz 20: Jonathan Tah (Hamburger SV) - 17 Jahre, 6 Monate, 13 Tage © getty 3/21 Platz 19: Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) - 17 Jahre, 5 Monate, 30 Tage © getty 4/21 Platz 18: Rüdiger Abramczik (FC Schalke 04) - 17 Jahre, 5 Monate, 24 Tage © getty 5/21 Platz 17: Franco Foda (Kaiserslautern) - 17 Jahre, 5 Monate, 22 Tage © getty 6/21 Platz 16: Mario Götze (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 5 Monate, 18 Tage © getty 7/21 Platz 15: Dirk Drescher (VfL Bochum) - 17 Jahre, 5 Monate, 13 Tage © getty 8/21 Platz 14: Timo Werner (VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 5 Monate, 11 Tage © getty 9/21 Platz 13: Max Meyer (FC Schalke 04) - 17 Jahre, 4 Monate, 29 Tage © getty 10/21 Platz 12: Levin Öztunali (Bayer Leverkusen) - 17 Jahre, 4 Monate, 26 Tage © Getty 11/21 Platz 11: Marc-Andre Kruska (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 4 Monate, 15 Tage © Imago 12/21 Platz 10: Lennart Hartmann (Hertha BSC) - 17 Jahre, 4 Monate, 14 Tage © getty 13/21 Platz 9: Christian Pulisic (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 4 Monate 12 Tage © Imago 14/21 Platz 8: Christian Wück (1. FC Nürnberg) - 17 Jahre, 4 Monate 11 Tage © getty 15/21 Platz 7: Kai Havertz (Bayer Leverkusen) - 17 Jahre, 4 Monate, 4 Tage © Imago 16/21 Platz 6: Christian Wörns (Waldhof Mannheim) - 17 Jahre, 3 Monate und 30 Tage © imago 17/21 Platz 5: Marc Stendera (Eintracht Frankfurt) - 17 Jahre, 3 Monate, 27 Tage © Getty 18/21 Platz 4: Julian Draxler (FC Schalke 04) - 17 Jahre, 3 Monate und 26 Tage © Imago 19/21 Platz 3: Ibrahim Tanko (Borussia Dortmund) - 17 Jahre, 1 Monat und 30 Tage © Imago 20/21 Platz 2: Jürgen Friedl (Eintracht Frankfurt) - 17 Jahre und 26 Tage © Getty 21/21 Platz 1: Nuri Sahin (Borussia Dortmund) - 16 Jahre, 11 Monate, 1 Tag

Der Fall Nartey: Köln vs. FIFA

Trotz der grandiosen Anlagen war Narteys kometenhafter Aufstieg nicht unbedingt abzusehen. Besonders der Beginn in Köln verlief alles andere als nach Plan, da die FIFA einige Steine in den Weg legte.

Denn nach dem Transfer sprach der Verband eine Sperre gegen Nartey aus. Notwendige Unterlagen seien zwar zeitgemäß, jedoch fehlerhaft übermittelt worden. Die Konsequenz: Keine Spielberechtigung in Deutschland.

Erst nachdem die Kölner sowohl den DFB als auch die DFL als Vermittler einschalteten, hob letztlich der Sportgerichtshof CAS die Sperre auf. Laut kicker, da die FIFA durch eine Regeländerung mitten in der Transferphase den Fehler selbst zu verantworten habe.

Das langwierige Hin und Her sorgte jedoch dafür, das Nartey nie wie geplant das Trikot der U17 oder der U19 trug. Lediglich vier U21-Einsätze stehen auf seinem Konto - normalerweise kaum genug, um sich ausreichend für die Profis zu empfehlen.

Zuverlässigkeit mit Highlight-Potenzial

Doch der Linksfuß nutzte die erste Chance, die sich ihm bot: Im März, während einer Länderspielpause, durfte er mit dem Bundesliga-Kader trainieren. Ein normaler Vorgang, "um den Kader aufzufüllen", erklärt Stöger der SportBild.

Nartey stach jedoch aus der Masse heraus. Nach seiner Torvorlage im Test gegen Bergisch-Gladbach sagte sein Trainer: "Alle haben erkannt, von Jörg Schmadtke über das Trainerteam bis zu den Spielern, dass er ein richtiges Talent ist."

Von da an war der Däne dabei: Im Sommer absolvierte er die gesamte Vorbereitung in Bad Radkersburg, erzielte ein Tor gegen Graz, war gegen Uerdingen der vielleicht beste Akteur auf dem Feld und sorgte mit Zidane-Trick gegen drei Bologna-Spieler für Szenenapplaus.

Nartey - Vorreiter des neuen Jahrtausends

Für einen Liga-Einsatz hat es bisher noch nicht gereicht. Stöger vertraute im defensiven Mittelfeld bisher auf Kapitän Lehmann und Hector und ließ im Derby gegen Gladbach Jojic den offensiven Part spielen. Nartey läuft in der Zwischenzeit für Kölns zweite Mannschaft in der Regionalliga West auf.

Dennoch ist es nur eine Frage der Zeit, bis der junge Mann mit der Rückennummer 38 seinen Fuß auch auf Bundesliga-Rasen setzen wird. Vielleicht auch schon am 3. Spieltag gegen den FC Augsburg (9. September, 15.30 Uhr im LIVETICKER).

So oder so: Dieser Moment - es wird ein historischer sein. Denn dann ist das neue Jahrtausend angekommen.