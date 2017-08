Der ungewöhnliche Wechsel des Naby Keita

WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Primera División Sevilla -

Eibar Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Primera División Barcelona -

Espanyol Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Ligue 1 Lyon -

Guingamp Primera División Villarreal -

Real Betis Ligue 1 Marseille -

Rennes

Naby Keita wird im Sommer 2018 für kolportierte 70 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Liverpool wechseln. Die Vorgehensweise der Vereine ist recht einmalig - und birgt Risiken. Der Spieler darf sich derweil als Sieger fühlen.

Zur Halbzeit lag RB Leipzig am Sonntagnachmittag noch mit 0:1 gegen den SC Freiburg zurück, doch nach dem Seitenwechsel begann der Überfall der Bullen. Mit vertikalem, direktem Fußball schossen sie in 30 Minuten vier Tore und besiegten Freiburg letztlich mit 4:1. Der 22-jährige Guineer Naby Keita spielte dabei im Leipziger Mittelfeld durch. Nach dem Abpfiff klatschte er mit den Kollegen ab, holte sich das Lob seines Trainers Ralph Hasenhüttl und feierte noch ein bisschen mit den Fans.

Währenddessen war etwas mehr als 1000 Kilometer weiter westlich der Sturmlauf des FC Liverpool in vollem Gange. Ähnlich wie Leipzig in der zweiten Halbzeit Freiburg überrannte, überrannten die Reds ihren Gegner FC Arsenal, 4:0 hieß es am Ende. Liverpool begeistert die Premier League mit dem selben Fußball, mit dem Leipzig die Bundesliga begeistert - fußballphilosophische Anpassungszeit wird Keita bei seinem bald neuen Verein also eher nicht brauchen.

Zeit für das Studium der taktischen Feinheiten seiner neuen Mannschaft bleibt Keita trotzdem noch reichlich. 35 Premier-League-Spiele, mindestens sechs Champions-League-Spiele (eher mehr) und sicherlich auch einige Partien in den nationalen Pokalwettbewerben wird der FC Liverpool noch absolvieren, ehe sich Keita dem Klub am 1. Juli 2018 anschließen wird. Diese Zeitspanne lässt den Transfer durchaus ungewöhnlich erscheinen.

Noch ungewöhnlicher lässt den Transfer erscheinen, dass Liverpool rund 70 Millionen Euro für Keita zahlen wird - obwohl der Spieler Leipzig im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme von 52 Millionen Euro hätte verlassen können. Ziehen durfte Liverpool diese Klausel zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht.

Warum Liverpool Leipzig 18 Millionen Euro "schenkt"

Keita ist der erklärte Wunschspieler von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, weil er mit seiner athletischen Spielweise prädestiniert ist für einen überfallartigen Stil, wie ihn die Reds und eben auch Leipzig praktizieren. Unbedingt wollte ihn Liverpool deshalb eigentlich bereits in diesem Sommer verpflichten und soll dafür bis zu 80 Millionen geboten haben.

Doch Leipzig lehnte alle Angebote ab, weil es vor der ersten Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte kein Interesse daran hatte, einen seiner Schlüsselspieler zu verlieren. Ein Keita-Transfer sei schlicht "nicht verhandelbar", erklärte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

Gleichzeitig wurde der internationale Transfermarkt mit den Neymar-Millionen überschwemmt. Vor allem der FC Barcelona verfügte auf einen Schlag über enorme finanzielle Ressourcen. Und den Katalanen wird schon länger ein Interesse an Keita nachgesagt, zuletzt soll der Klub bereits mit Keitas Beratern Kontakt aufgenommen haben. Dies machte Liverpool wohl nervös. Nervös, dass Barca Keita mit einem finanziell besseren Angebot nach Katalonien lotsen könnte. Entweder im kommenden Sommer für die dann festgeschriebene Ablösesumme von 52 Millionen Euro. Oder noch in diesem Sommer mit einem für Leipzig schlicht unausschlagbaren Angebot.

Liverpool sah sich dadurch offenbar so sehr unter Druck gesetzt, dass sie Leipzig 18 Millionen Euro mehr zahlen werden, als die nächsten Sommer ziehbare Ausstiegsklausel verlangen würde. Einzig und allein um sicherzustellen, dass sich Keita bis zum Inkrafttreten der Klausel keinem anderen Klub verspricht.

Das Risiko, das Leipzig trägt

Da Leipzig ohnehin mit einem Abschied des wechselwilligen Keitas im kommenden Sommer rechnen musste, nahmen die Bosse Liverpools Angebot an. Durch den bereits jetzt fixierten Transfer kann Leipzig hervorragend für die neue Saison planen und frühzeitig einen Ersatz verpflichten - und währenddessen weiterhin auf Keita zurückgreifen.

Leipzig muss nun jedoch hoffen, dass Keita weiterhin fokussiert auftritt. Sollte er die Lust verlieren, alles für Leipzig zu geben, und im Training und den Spielen lascher werden, könnte schnell eine unangenehme Situation entstehen - sowohl für Trainer Hasenhüttl als auch für Keitas Kollegen. Deshalb versucht Leipzig eilig, alle Bedenken schon im Vorfeld zu beseitigen.

"Mein Engagement bleibt für den Rest meiner Zeit bei RB Leipzig genauso stark wie bisher. Seit ich das Trikot trage, habe ich immer alles gegeben - und das wird auch bis zum letzten Pfiff in meinem letzten Einsatz so bleiben. Meine Zukunft ist jetzt geklärt und ich kann mich voll darauf konzentrieren, RB Leipzig zu helfen, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen", wird Keita auf der Leipzig-Website zitiert und in englischer Übersetzung identisch auf der von Liverpool.

Bei Leipzig endet Keitas Stellungsname mit jener Aussage, bei Liverpool heißt es darüber hinaus: "Ich bin hocherfreut, dass eine Einigung erzielt wurde und ich mich im nächsten Sommer dem FC Liverpool anschließen darf: einem Projekt, das mich außerordentlich begeistert." Wird Keitas Begeisterung für seinen neuen Verein seine Tätigkeit bei seinem aktuellen beeinträchtigen? Die Antwort auf diese Frage wird Aufschluss darüber geben, ob es Leipzig nicht doch bereuen wird, Keita nicht bereits in diesem Sommer für eine höhere Summe verkauft zu haben.

Wallner, Sabitzer, Keita & Co: Diese Kicker holte Leipzig aus Salzburg © GEPA 1/17 Konrad Laimer wechselte zu Beginn der Saison 2017/18 von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig - und ist damit bereits der 16. Spieler, der diesen Weg geht. SPOX zeigt alle Überläufer zwischen den beiden Red-Bull-Klubs. © GEPA 2/17 Roman Wallner (Winterpause 2012): 86 Spiele (34 Tore) für Salzburg, 16 Spiele (6 Tore) für Leipzig. Spielt mittlerweile wieder in Österreich beim SV Grödig © GEPA 3/17 Georg Teigl (Winterpause 2014): 87 Spiele (9 Tore) für Salzburg, 54 Spiele (3 Tore) für Leipzig. Kickt aktuell für den FC Augsburg in der deutschen Bundesliga. © GEPA 4/17 Stefan Hierländer (Sommer 2014): 110 Spiele (5 Tore) für Salzburg, 24 Spiele für Leipzig. Steht seit Sommer 2016 beim SK Sturm Graz unter Vertrag. © GEPA 5/17 Thomas Dähne (Sommer 2014): 55 Spiele Liefering, 12 Spiele für Leipzig II. Der ehemalige U20-Tormann des DFB spielt seit 2015 in Finnland bei HJK Helsinki. © GEPA 6/17 Yordy Reyna (Winterpause 2015, Leihe): 36 Spiele (3 Tore) für Salzburg, 14 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Verdient sein Geld mittlerweile in der MLS bei den Vancouver Whitecaps. © GEPA 7/17 Rodnei (Winterpause 2015): 30 Spiele für Salzburg, 7 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Seit Winter 2017 ohne Verein. © GEPA 8/17 Nils Quaschner (Sommer 2015): 15 Spiele (2 Tore) für Salzburg, 20 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Hat bei Leipzig noch bis 2018 Vertrag, war zuletzt an Bochum verliehen. © GEPA 9/17 Stefan Ilsanker (Sommer 2015): 130 Spiele (5 Tore) für Salzburg, 62 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Absoluter Stammspieler bei RB, nicht mehr wegzudenken. Sein Vertrag läuft noch bis 2020. Hier im Hulk-Modus! © GEPA 10/17 Peter Gulacsi (Sommer 2015): 100 Spiele für Salzburg, 49 Spiele für Leipzig. Dort läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2019. © GEPA 11/17 Marcel Sabitzer (Sommer 2015, zuvor an Salzburg verliehen): 51 Spiele (27 Tore) für Salzburg, 67 Spiele (17 Tore) für Leipzig. Wechselte 2014 über den Umweg Leipzig von Rapid zu Salzburg, 2015 dann endgültig nach Deutschland. Vertrag bis 2021. © GEPA 12/17 Massimo Bruno (Sommer 2015, zuvor an Salzburg verliehen): 39 Spiele (8 Tore) für Salzburg, 27 Spiele (2 Tore) für Leipzig. Kam 2014 ebenfalls per Leihe nach Salzburg, in der letzten Saison an Anderlecht verliehen. © GEPA 13/17 Benno Schmitz (Sommer 2016): 60 Spiele für Salzburg, 17 Spiele für Leipzig. Nach zwei Jahren in Salzburg 2016 zu Leipzig, wo sein Vertrag noch bis 2020 gültig ist. © GEPA 14/17 Naby Keita (Sommer 2016): 81 Spiele (20 Tore) für Salzburg, 32 Spiele (8 Tore) für Leipzig. Seine Entwicklung ist phänomenal! Vor Kurzem noch die österreichische Liga zerlegt, war er schon im ersten Jahr unersetzbar für Leipzig. © GEPA 15/17 Bernardo (Sommer 2016): 26 Spiele (3 Tore) für Salzburg, 22 Spiele für Leipzig. Erst im Winter 2016 nach Salzburg geholt, ein gutes halbes Jahr später in Leipzig angedockt. Vertrag läuft noch bis 2021. © GEPA 16/17 Dayot Upamecano (Winterpause 2017): 23 Spiele für Salzburg, 12 Spiele für Leipzig. Der erst 18-Jährige kam im Winter 2017 nach Deutschland, konnte sich dort noch nicht vollends durchsetzen. © GEPA 17/17 Konrad Laimer (Sommer 2017): 77 Spiele (8 Tore) für Salzburg. Als bislang letzter Überläufer von Salzburg nach Leipzig unterschrieb der 20-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2021. Sein Talent ist groß, die Erwartungen auch.

Ein Gewinner und zwei mögliche

Liverpool muss derweil zuschauen und warten. Womöglich spielt Keita eine so derart starke Champions-League-Saison, dass ihn der FC Barcelona oder ein anderer finanzkräftiger Verein im kommenden Sommer unbedingt verpflichten will. Liverpool könnte Keita dann theoretisch direkt für eine noch viel höhere Summe weiterverkaufen - ohne, dass Keita auch nur ein einziges Spiel für die Reds gemacht hätte.

Womöglich zieht sich Keita im Laufe der aktuellen Saison aber auch eine schwerwiegende Verletzung zu, die ihn die ersten Wochen, möglicherweise gar Monate in Liverpool zum Pausieren zwingt. Im schlimmsten Fall eine Verletzung, die in der Folge immer wieder aufbricht, oder gar eine chronische. Für Liverpool würde das hohe Investment in diesem Fall (trotz aller sicherlich abgeschlossener Versicherungen) einen gewaltigen finanziellen Verlust bedeuten.

Keita selbst kann mit dem Deal derweil vollends zufrieden sein. Er darf in dieser Saison mit Leipzig in der Champions League spielen und hat dabei keinen Leistungsdruck, sich für einen Transfer zu einem europäischen Top-Verein zu empfehlen. Seine langfristige Zukunft bei einem solchen ist nun gesichert.

Läuft alles normal, dann dürfen sich im kommenden Sommer auch die beiden Vereine als Gewinner fühlen - sicher ist das ob aller Unwägbarkeiten aber keineswegs. Was dagegen sicher ist: Einen so teuren Transfer bereits so weit im Voraus abzuschließen ist im so schnelllebigen Fußballgeschäft ziemlich einmalig. Und äußerst ungewöhnlich.