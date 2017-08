"Die Vorbereitung darf nicht als Alibi herhalten"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Serie A Sao Paulo -

Curitiba Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Wie viele andere Stars wurde Mats Hummels im zweiten Spiel des Audi Cups 2017 gegen den SSC Neapel geschont. Trotzdem stellt sich der Innenverteidiger in der Mixed Zone den Fragen der Journalisten. Hummels über den Stand der Vorbereitung, die Klatsche gegen Liverpool und die Pfiffe in der Arena.

Frage: Herr Hummels, der FC Bayern hat fünf der letzten sechs Testspiele verloren und dabei 14 Gegentore kassiert. Wie fällt ihr Fazit der Vorbereitung bisher aus?

Mats Hummels: Es gibt viel Verbesserungsbedarf. Das Spiel gegen Neapel muss losgelöst davon betrachtet werden. Da hat die junge Mannschaft ein gutes, beherztes Spiel hingelegt. Das Spiel gegen Liverpool war allerdings sehr schlecht. Das muss man nicht schönreden. Ich bin ja auch einer, der nach Niederlagen oft sagt, das war eigentlich ein gutes Spiel. Das war dieses Mal nicht der Fall.

Frage: Was lief konkret falsch?

Hummels: Wir haben es Liverpool viel zu einfach gemacht, sorglos und leichtfertig agiert. Da gab es viele Punkte, an denen wir arbeiten müssen, an denen wir auch schon via Gespräch gearbeitet haben. Manchmal ist es gut, einen Schuss vor den Bug zu kriegen, wir haben aber schon zwei, drei bekommen. Das muss jetzt das letzte Mal der Fall gewesen sein, sonst wird das ein ganz schwerer August.

Frage: Es ehrt Sie, dass Sie nicht nach Ausreden suchen. Dabei würde jeder Sportwissenschaftler die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ob der Bedingungen, unter denen sie trainiert haben.

Hummels: Es geht natürlich besser, klar. Wir sind körperlich nicht bei hundert Prozent, haben auch ein paar Nachzügler dabei, aber für viele Dinge ist die Vorbereitung keine Erklärung und darf auch nicht als Alibi herhalten. Wir haben einfach so vor uns hin gespielt, ein bisschen gekickt, ohne uns zu überlegen, welche Konsequenzen daraus entstehen. Wenn dann eine Mannschaft so diszipliniert spielt und einen so guten Plan verfolgt wie Liverpool, kriegt man richtig auf die Mütze. Wir wissen aber auch, wie viel wir falsch machen mussten, damit es so aussieht wie es aussah. Das wird nicht mehr vorkommen. Das war das schlechteste Spiel, seitdem ich bei Bayern bin.

Frage: Und Liverpool hatte den perfekten Plan.

Hummels: Wir haben ihnen perfekt in den Plan gespielt.

Frage: Nun ist die Müdigkeit das eine und das fehlende Konzept das andere. Ist Letzteres Ersterem geschuldet?

Hummels: Es fehlt auf jeden Fall in allen Punkten. Wir sind in keinem Bereich da, wo wir sein wollen. Das sind aber manchmal auch temporäre Sachen. Wir hatten in den Testspielen viele, große individuelle Fehler. Auch wenn es komisch klingt, wir hatten gegen Liverpool sechs gute Minuten, bis uns ein komplett einfacher Ballverlust das Spiel gekostet hat. 6 von 90 Minuten sind natürlich viel zu wenig, aber man sieht, wie schnell so ein Spiel kippen kann. Die Fehler müssen wir abstellen, die sind nur zu einem Teil der Müdigkeit geschuldet.

Alle Kapitäne des FC Bayern © getty 1/16 Nichts als Bayern-Kapitäne: Von Gerd Müller über Lothar Matthäus bis hin zu Philipp Lahm. Dessen Nachfolger wird Manuel Neuer. Wir blicken zurück auf alle Bosse... © Imago 2/16 1965 - 1970: Los geht's mit Werner Olk (r.). Hier schüttelt er Schalkes Klaus Fichtel die Hand © getty 3/16 1970 - 1977: Franz Beckenbauer (l.), Kaiser und Lichtgestalt © Imago 4/16 1977 - 1979: Sepp Maier war der erste Torwart, der beim FC Bayern zum Spielführer ernannt wurde © Imago 5/16 1979: Gerd Müller (l.), bis heute der Bomber (oder König?) der Nation © Imago 6/16 1979 - 1980: Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck (l.), der Putzer des Kaisers © Getty 7/16 1980 - 1983: Paul Breitner hatte wohl die mit Abstand lässigste Frisur aller Bayern-Kapitäne © Getty 8/16 1983 - 1984: Karl-Heinz Rummenigge trug unter Udo Lattek die Kapitänsbinde © imago 9/16 1984 - 1991: Klaus Augenthaler (l.) war sieben Jahre lang Bayern-Kapitän. Nur Franz Beckenbauer blieb ebenso lange im Amt © Getty 10/16 1991 - 1994: Raimond Aumann war Kapitän, als Franz Beckenbauer Anfang der 90er Jahre den FC Bayern erstmals trainierte © Getty 11/16 1994 - 1997: Lothar Matthäus (r.) gewann 1996 mit dem FC Bayern den UEFA-Cup © Getty 12/16 1997 - 1999: Thomas Helmer (r.) erlebte in seiner Amtszeit die Trainer Giovanni Trapattoni und Ottmar Hitzfeld © Getty 13/16 1999 - 2002: Stefan Effenberg gewann 2001 als Kapitän die Champions League © Getty 14/16 2002 - 2008: Oliver Kahn holte als Bayern-Kapitän vier deutsche Meisterschaften © Getty 15/16 2008 - 2011: Mark van Bommel war der erste niederländische Kapitän beim FC Bayern © Getty 16/16 2011 -2017: Philipp Lahm beerbte van Bommel. Während seiner "Regentschaft" gewann der FC Bayern fünf Meisterschaften, dreimal den Pokal und 2013 Champions League und Weltpokal

Frage: Nach der Niederlage gegen Neapel gab es in der Arena sehr viele Pfiffe...

Hummels: Gab es die am Dienstag nicht?

Frage: Nicht so viele wie am Mittwoch.

Hummels: Gestern wären sie angebracht gewesen. Wenn man sieht, wer auf dem Platz stand und wie sich die Jungs geschlagen haben, waren die Pfiffe falsch getimed und kamen wohl 20 Stunden im Nachhinein für uns.

Frage: Thomas Müller hat gesagt, die Spieler seien jetzt gefordert. Sie meinten es hätten schon Gespräche stattgefunden. Worum ging es?

Hummels: Das bleibt unter uns. Aber die, die sich einen Kopf über das große Ganze machen, schauen sich die Sache an.

Frage: Sind Sie froh, dass die Testspiele jetzt vorbei sind und es am Samstag in Dortmund um den ersten Titel geht?

Hummels: Da reden wir am Samstag nochmal drüber. Vielleicht wär's uns dann lieber, es wäre nur noch ein Testspiel gewesen.

Frage: Welche Bedeutung hat der Supercup?

Hummels: Eine große Bedeutung, definitiv. Das wird ein ganz knackiges Spiel, sehr spannend, sehr interessant, sehr intensiv. Wir werden mit der richtigen Einstellung an den Start gehen, trotzdem kann es sehr schwer werden. Es wird ein unglaublicher Härtetest. Beide Mannschaften haben in den Testspielen nicht die tollsten Ergebnisse abgeliefert, aber das heißt zum Glück in dem Fall gar nichts für die Pflichtspielsaison.