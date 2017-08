Freie Bahn für Achilles?

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Primera División Leganes -

Der FC Bayern wird Meister, mal wieder, schon wieder. Trotz einer teilweise schauerlichen Vorbereitung zweifeln vor dem Bundesligasaisonauftakt gegen Bayer Leverkusen (Fr., 20.30 Uhr im LIVETICKER) wenige am sechsten Titel für den Rekordmeister in Folge. Dabei scheint der so verwundbar wie lange nicht.

Die Bundesliga hat noch nicht begonnen, und die Bayern haben schon den einen Titel in der Tasche; den Supercup, diesen Pokal, dessen Definition man je nach Gegner und Ergebnis spontan festlegt und entweder als ersten offiziellen Titel der Saison feiert oder als besseres Testspiel ad acta legt.

"Wenn wir nicht gewonnen hätten", gab Bayerns Thomas Müller ganz offen zu, "hätten wir gesagt: War nicht so wichtig, war nur der Supercup". Die Geschichtsschreiber notierten bekanntlich, dass es anders kam. Mit 5:4 nach Elfmeterschießen bezwangen die Bayern den amtierenden Pokalsieger Borussia Dortmund.

Per spontaner Definition also der erste Titel der Saison, ergo Anlass zur Freude, die in ihrer Intensität überraschend war. Über einen Titel, den man - hätte Joshua Kimmich in der 88. Minute den Ball inmitten eines realgewordenen Wimmelbilds nicht abgefälscht von zwei Dortmundern über die Linie geschubst und so erst das Elfmeterschießen erzwungen - ungebremst als verlorenes Testspiel in die Nichtigkeit durchgewunken hätte.

Bayerns Vorbereitung: Wie in der Geisterbahn

So durfte man sich beim FC Bayern aber freuen über ein Erfolgserlebnis, das gerade recht kam nach einer Vorbereitung, die so gar nicht Bayern-like war und eher an eine Geisterbahnfahrt erinnerte.

Einige Akteure genossen nach dem Confed Cup langen Urlaub, andere laborierten noch an Verletzungen aus der vergangenen Saison, für den Rest ging es ohne viel Training zur berüchtigten Asienreise. Vier Spiele in zwölf Tagen gegen europäische Mittel- bis Schwergewichte, das alles bei subtropischen Temperaturen, garniert mit zahllosen PR-Terminen, ein paar Tage nach der Rückkehr dann noch der Audi Cup.

Die Bilanz eines Unterfangens, dass von Coach Carlo Ancelotti als "nicht einfach", von anderen als Irrsinn betitelt wurde: Glückliche Fans in Asien, fünf teils krachende Pleiten bei einem knappen Sieg und ungewohnt ernste Worte, die man im Klubumfeld vernehmen konnte.

Die Mannschaft machte in diesen Wochen in der Tat einen grotesken Eindruck, und Führungsspieler wie Mats Hummels wollten das nicht nur auf die strapaziöse Reise schieben. "Für viele Dinge kann man die Vorbereitung nicht als Alibi hernehmen", sagte der Verteidiger vor dem Supercup, kurz danach meinte derselbe Hummels dann: "Wir hecheln jetzt nicht mehr von Spiel zu Spiel, wir haben jetzt einfach eine vernünftige Vorbereitung."

Für die Situation der Münchner vor dem Bundesligaauftakt gegen Bayer Leverkusen lässt sich also festhalten, dass auch ein schlingernder FC Bayern immer noch der FC Bayern ist und seine Spiele gewinnt, sei das im Supercup vor 81.000 Zuschauern gegen Borussia Dortmund oder im DFB-Pokal vor 15.000 Zuschauern beim Chemnitzer FC. Das ist für all die, die sich mehr Spannung in der Liga wünschen keine gute, aber auch keine neue Nachricht.

Die Testspielbilanzen aller Bundesligisten © getty 1/21 Weit über 100 Testspiele haben die 18 Bundesligisten absolviert - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Hier gibt's alle Bilanzen von Bayern, BVB und Co. © getty 2/21 VfB Stuttgart - 7 Spiele: 2 Siege - 2 Unentschieden - 3 Niederlagen, Torverhältnis: 14:10. Sehr durchwachsen verliefen die Testspiele der Schwaben. Pleiten gegen Dresden und Heidenheim, nur ein 1:1 gegen die Kickers. 3:3 immerhin gegen Huddersfield © getty 3/21 Hannover 96 - 11 Spiele: 6 - 3 - 2, 42:12. Die Niedersachsen spielten und trafen so oft wie kein anderer Bundesligist. Allerdings ging's hauptsächlich gegen unterklassige Gegner © getty 4/21 Überschattet wurden Hannovers gute Vorbereitungsergebnisse jedoch von den Ausschreitungen gewaltbereiter Fans, die beim Test in Burnley für einen Abbruch sorgten © getty 5/21 VfL Wolfsburg - 8 Spiele: 5 - 0 - 3, 14:10. Ordentliche Vorbereitung für die Wölfe, die auf gute bis sehr gute Testpartner setzten. Gegen Fulham gab's ein 3:0, gegen Newcastle und Florenz allerdings Niederlagen © imago 6/21 1. FSV Mainz 05 - 7 Spiele: 5 - 1 - 1, 15:6. Von der Pleite gegen Wehen-Wiesbaden abgesehen, eine sehr sehenswerte Vorbereitung der Mainzer. Am Ende wurden Newcastle und Twente Enschede besiegt © getty 7/21 Hamburger SV - 7 Spiele: 3 - 2 - 2, 25:10. Der HSV konnte nur gegen unterklassige Gegner Zählbares verbuchen. Gegen Zweitliga-Aufsteiger Kiel setzte es ein 3:5. Zum Abschluss gab's ein 1:1 gegen Espanyol, bei dem Neuzugang van Drongelen debütierte © getty 8/21 FC Augsburg - 8 Spiele: 4 - 1 - 3, 14:8. Höhepunkt einer guten Vorbereitung von Caiuby und Co. war sicher das 4:0 gegen Premier-League-Klub Southampton © getty 9/21 Bayer Leverkusen - 7 Spiele: 1 - 3 - 3, 15:15. Neu-Trainer Heiko Herrlich schlug in der Vorbereitung Alarm. Gegen Lazio gab es zum Beispiel ein 1:3 © imago 10/21 Eintracht Frankfurt - 9 Spiele: 3 - 3 - 3, 27:10. Hrgota (l.) und Co. begannen die Vorbereitung in den USA mit mäßigem Erfolg. In der Heimat klappte es besser: 3:0 gegen Betis, 5:2 gegen den FSV zum Abschluss © getty 11/21 FC Schalke 04 - 7 Spiele: 5 - 2 - 0, 17:5. Königsblau überstand als einer von zwei Bundesligisten die Testspielorgie ungeschlagen. Zum Abschluss trennten sich Burgstaller (r.) und Co. 1:1 von Crystal Palace © getty 12/21 Borussia Mönchengladbach - 9 Spiele: 2 - 4 - 3, 9:10. Äußerst durchwachsen wie etwa der Telekom Cup im eigenen Stadion verlief die Vorbereitung der Fohlen. Immerhin besiegte man Malaga, verlor aber zum Abschluss gegen Leicester City © getty 13/21 Werder Bremen - 9 Spiele: 3 - 2 - 4, 10:10. Die Bremer feierten Siege gegen Ajax und West Ham. Gegen die Bayern, Valencia und den FC St. Pauli setzte es Niederlagen © getty 14/21 SC Freiburg - 7 Spiele: 5 - 0 - 2, 31:5. Die Breisgauer besiegten in der Vorbereitung Hollands Meister Feyenoord und schossen massig Tore gegen unterklassige Gegner. Das Aus in der EL-Quali trübte allerdings den Gesamteindruck © getty 15/21 Hertha BSC - 10 Spiele: 8 - 0 - 2, 29:8. Die Bilanz der Berliner ist großartig, allerdings setzte es gegen den FC Liverpool eine 0:3-Klatsche. Siege gab's u.a. gegen Galatasaray und Malaga © imago 16/21 1. FC Köln - 5 Spiele: 1 - 4 - 0, 15:6. Einem 10:1 gegen den Grazer AK zum Auftakt des Sommers folgten lediglich Unentschieden © getty 17/21 TSG Hoffenheim - 7 Spiele: 3 - 1 - 3, 12:9. Justin Hoogma und Co. kreuzten die Klingen mit starken Gegnern. Gegen die Bayern gab's nichts zu holen, gegen Bologna aber z.B. ein 3:0 © getty 18/21 Borussia Dortmund - 7 Spiele: 3 - 1 - 3, 15:12. Rauf und runter ging's in der Vorbereitung beim BVB. Einer Pleite gegen Essen folgte ein Sieg gegen Milan. Schwarzgelb muss sich erst noch ans Bosz-System gewöhnen © getty 19/21 RB Leipzig - 6 Spiele: 4 - 0 - 2, 17:3. Der Vizemeister wusste bei Siegen gegen Konyaspor oder Benfica zu gefallen, verlor allerdings gegen Sevilla und Stoke City © getty 20/21 FC Bayern München - 10 Spiele: 5 - 1 - 4, 20:16. 0:4 gegen Milan, 0:3 gegen Liverpool, 0:2 gegen Inter und Napoli - die Bayern kassierten erstaunlich viele Pleiten in der Vorbereitung © getty 21/21 Zur Ehrenrettung muss aber gesagt werden, dass der Rekordmeister auch gute Leistungen zeigte. Beim Telekom Cup etwa war man eine Nummer zu groß für Hoffenheim und Bremen

Bayern mit großen Verletzungsproblemen

Die Gefahr für die Münchner lauert später in der Saison. Im Münchner Umfeld ist es ja fast schon zum Mantra geworden, dieses "Wenn alle mal fit sind, dann...". Da ist es jetzt natürlich wenig hilfreich, dass vor dem ersten Bundesligaanpfiff schon wieder eine halbe Mannschaft verschlissen ist.

Der unersetzliche Thiago verletzte sich sogar doppelt, zunächst auf der Asienreise und dann im Audi Cup, Juan Bernat (Asienreise), James Rodriguez (Audi Cup) und Javi Martinez (Supercup) gesellten sich zu den Langzeitverletzten in den Krankenstand. Sprich: Die Bayern starten bereits voll belastet in die Saison, mit einem Kader, der nicht gerade bekannt dafür ist, in den entscheidenden Wochen zum Saisonende fit und verletzungsfrei zu sein. Was schlecht ist für einen Verein, für den es erst dann etwas zu gewinnen gibt.

Wie moderiert Ancelotti Bayerns Umbruch?

Dazu befindet sich das Team von Coach Ancelotti im größten Umbruch der jüngeren Vergangenheit. An manchen Stellen im Kader muss ein radikaler Schnitt kompensiert werden; mit Philipp Lahm und Xabi Alonso verließen zwei prägende Spieler den Verein. Die Neuzugänge müssen - im Fall von Sebastian Rudy und Niklas Süle - von überdurchschnittlich guten Bundesligaspielern zu Bayern-Spielern geformt werden, James Rodriguez, seines Zeichens bei Real Madrid zuletzt oft nicht mal Ersatz, muss als Leistungsträger ebenso in das bestehende Gebilde integriert werden wie Rekordeinkauf Corentin Tolisso.

Dann gibt es wiederum die Plätze im Kader, in denen sich die Situation nicht verändert, dafür zugespitzt hat: Franck Ribery, 34, und Arjen Robben, 33, sind weiterhin unersetzlich, werden weiterhin nicht jünger und nach wie vor ist kein adäquater Ersatz in Sicht.

Es ist die größte Aufgabe für Ancelotti in dieser Saison, seinem Ruf als Verwalter gerecht zu werden und trotzdem die Weichen für die Zukunft zu stellen. "Jetzt ist Carlo gefordert, diese Dinge unter einen Hut zu kriegen", sagte Präsident Uli Hoeneß am Sonntag bei Sky.

FC Bayern München: Alle Transfers unter Michael Reschke © getty 1/19 Michael Reschke war drei Jahre lang als Technischer Direktor für die Transfers des FC Bayern mitverantwortlich. SPOX gibt einen Überblick über die während seiner Amtszeit getätigten Neuverpflichtungen © getty 2/19 Sinan Kurt: Kam als eines der größten Talente des deutschen Fußballs aus Gladbach, machte aber dann nicht die erhofften Schritte. Fiel mehr durch Flegeleien auf als durch gute Leistungen © getty 3/19 Pepe Reina: Vielleicht der beste Ersatztorhüter, den der FC Bayern jemals hatte. Der Spanier wäre in den meisten Mannschaften Europas die Nummer eins gewesen. Dazu: Stimmungskanone © getty 4/19 Xabi Alonso: Der Spanier kam kurz vor Transferschluss und war ein echter Glücksgriff. Prägte das Spiel der Münchner im Zentrum wie kaum ein anderer © getty 5/19 Juan Bernat: Begeisterte in seiner ersten Halbserie und war mit zehn Millionen Euro ein wahres Schnäppchen. Konnte das hohe Niveau der Anfangsphase nicht ganz halten, aber immer verlässlich als Linksverteidiger © getty 6/19 Medhi Benatia: Ein Nottransfer aufgrund von Verletzungssorgen in der Defensive. Benatia hatte gute Anlagen und war in der Luft eine Waffe, war aber selbst zu oft verletzt © getty 7/19 Serdar Tasci: Ein weiterer Transfer, um eine Lücke im Kader kurzfristig zu füllen. Hatte wenige Momente, kostete aber auch nicht viel Leihgebühr © getty 8/19 Sven Ulreich: Als Reina ging, musste ein anderer Neuer-Vertreter her. Mit Ulreich kam die Nummer eins des VfB Stuttgart an die Isar. Bei seinen wenigen Einsätzen fehleranfällig © getty 9/19 Kinglsey Coman: Aus den Untiefen des Juventus-Kaders zauberte Reschke das französische Talent hervor. Hatte seinen großen Auftritt ausgerechnet gegen seinen alten Verein in der CL. Gefiel so gut, dass ihn die Bayern fest verpflichteten © getty 10/19 Joshua Kimmich: Das größte Highlight der Reschke-Ära. Kimmich kam als Zweitligaspieler über den Umweg Leipzig vom VfB Stuttgart und wurde zum Liebling Guardiolas sowie zum Nationalspieler © getty 11/19 Douglas Costa: Kam auf Empfehlung Guardiolas und ist nicht zu 100 Prozent Reschke zuzurechnen. Herausragende erste Halbserie, danach mit Licht und Schatten. Überzeugte vor allem charakterlich nicht immer © getty 12/19 Arturo Vidal: Reschke holte ihn damals schon zu Leverkusen und hatte auch bei der Verpflichtung von Juventus seine Finger im Spiel. Seitdem ein wichtiges Element im Bayernspiel © getty 13/19 Mats Hummels: Die Rückholaktion des Innenverteidigers war ein klassischer Bayern-Transfer, der nicht nur die Handschrift Reschkes trägt © getty 14/19 Renato Sanches: Kam als bester junger Spieler der EURO 2016 von Benfica nach München, startete aber nicht sofort durch. Sucht nach einem ersten schweren Jahr weiter seine Rolle im Team © getty 15/19 Sebastian Rudy: In Hoffenheim unter Nagelsmann auf der Sechs ein zentraler Baustein einer starken Saison. Reschke holte den Nationalspieler ablösefrei nach München © getty 16/19 Serge Gnabry: Startete bei Olympia 2016 durch und überzeugte auch bei Werder sowie bei der U21-EM. Die Bayern blieben immer dran und schlugen dann zu. Wurde nochmal noch Hoffenheim verliehen © getty 17/19 James Rodriguez: War der Wunschspieler von Trainer Ancelotti, der mit James bereits bei Real Madrid zusammengearbeitet hatte © getty 18/19 Niklas Süle: Gilt als eines der größten Innenverteidigertalente in Deutschland und hat es auch schon zum Nationalspieler geschafft. Kam im internationalen Vergleich für schlanke 20 Millionen Euro aus Hoffenheim © getty 19/19 Corentin Tolisso: Die Bayern suchten einen Allrounder fürs Mittelfeld und fanden den jungen Franzosen in Lyon. Ist mit 41,5 Millionen Euro Ablöse der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte

Ancelotti ruhig: "Alles ist im Plan"

Man möchte meinen, dass der große FCB ins Wanken geraten könnte, angesichts all der Umstände. Dass Achilles' Verse blank liegt. So wirklich aufkommen will dieses Gefühl aber nicht.

"Alles ist im Plan", gab sich Ancelotti vor dem Bundesligaauftakt gewohnt gelassen. "Unser Rhythmus in diesem Moment ist gut." Auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge wischte mit dem Supercup-Triumph jegliche Krisenszenarien beiseite. Auch wenn es international anders aussieht, für die Liga ist der Kader der Münchner immer noch eine Nummer zu groß.

Zumal die Klubs, die den Münchnern die Schale streitig machen sollen, rar gesät und mit eigenen Problemen beschäftigt sind. Der BVB wäre da zu nennen, der selbst unter dem neuen Coach Peter Bosz noch in der Findungsphase ist, das hat die durchwachsene Vorbereitung gezeigt. Und RB Leipzig, der letztjährige Zweite, wird zeigen müssen, wie er mit der Champions-League-Belastung zurechtkommt, zumal die Topstars (Keita, Forsberg) der Leipziger den Verein am liebsten gleich verlassen hätten und für ordentlich Unruhe sorgten.

Es sieht also - mal wieder, schon wieder - alles andere als schlecht aus für die Bayern. "Das erste Spiel ist immer schwierig, aber ich denke, wir sind bereit für das Spiel und ich hoffe, wir können ein gutes Spiel machen", sagte Ancelotti vor dem Auftakt gegen Leverkusen, der der erste Schritt auf dem Weg zur sechsten Meisterschaft in Folge sein soll.

Wenn sich aber doch ein Paris finden würde, der die Verse des Achilles trifft - der nichtbayerische Tel der Liga würde es sicherlich begrüßen.