Analysen, Highlights, Rasenfunk

Highlight-Clips zu allen Bundesliga-Spielen, noch mehr Analysen, neue Noten und eine Kooperation mit Deutschlands größtem Fußball-Podcast. So sieht die neue Bundesliga-Coverage von SPOX aus.

So heiß wir darauf sind, Deutschlands fairste Fußballnote in der Szene zu etablieren, so heiß sind wir auch auf unser komplettes Bundesliga-Angebot, das wir euch ab sofort bieten werden.

An vorderster Stelle zu erwähnen: Die Highlight-Clips zu allen Bundesliga-Spielen. Nicht vergessen: Bei unseren Kollegen von DAZN könnt ihr die Highlights bereits 40 Minuten nach Spielende sehen. Aber wer am Wochenende unterwegs war, oder sich die besten Szenen vom 4:4 zwischen Dortmund und Stuttgart einfach nochmal anschauen will, der findet alle Highlights ab Montag, 0.01 Uhr auf SPOX.

Dazu präsentieren wir euch weitere Formate, wie die Top-Tore des Spieltags oder auch mal an einer aktuellen Storyline aufgehängt legendäre Szenen aus dem Bundesliga-Archiv. Passend dazu erstrahlt unsere Video-Seite in Kürze in neuem Glanz, damit ihr keine Tore, Dunks und Touchdowns mehr verpasst.

Außerdem bereiten wir für unsere Social-Media-Kanäle alles auf, was am Spieltag so wichtig war. Sei es Lewandowskis Fallrückzieher, Aubameyangs Traumsolo, oder ein Foul, das die Gemüter erhitzt hat.

Eigene Analysen zu jedem Spiel

Mit den Bundesliga-Highlights heben wir unser Video-Portfolio noch einmal auf eine neue Stufe. Bundesliga, Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1, NBA, NFL, MLB, Darts, Tennis, Fight Sports und vieles mehr - wir sind stolz, dass wir mittlerweile ein solch umfangreiches Video-Paket anbieten können.

Es ist die perfekte Ergänzung zu den textlichen Inhalten, die nach wie vor die Identität von SPOX sind. Ob es das hintergründige Interview ist oder die speziellen Themenwochen der jüngsten Vergangenheit, die euch hoffentlich gefallen haben. Es ist unser Ziel, euch in Zukunft noch mehr davon zu liefern.

In puncto Bundesliga werden wir ab der neuen Saison zu jedem Spiel eine eigene Analyse schreiben, auch um die kleineren Vereine besser abzudecken als bisher.

SPOX und Rasenfunk arbeiten zusammen

Ganz besonders freut es uns, dass wir an dieser Stelle eine neue Zusammenarbeit beim Thema Podcast verkünden können. SPOX macht ab sofort gemeinsame Sache mit dem Rasenfunk, Deutschlands größtem Fußball-Podcast.

Wir schreiben viel zu lange Geschichten, liest ja keiner. Der Rasenfunk macht viel zu lange Sendungen, hört ja keiner. Es ist ein perfektes Match. Im Ernst: Wir sind überzeugt davon, dass unsere Philosophien hervorragend zusammenpassen.

Zumal Rasenfunk-Chef Max Ost als ehemaliger Community-Verantwortlicher von uns SPOX weiter verbunden geblieben ist. Der Rasenfunk wird nach jedem Spieltag bei SPOX einen prominenten Platz bekommen, SPOX-Redakteure werden vermehrt Teil der Sendung sein und Max wird jede Woche ein paar Zeilen dazu verfassen, um euch hoffentlich Geschmack auf die Folge zu machen.

Tippspiel-Battle zwischen Community und Redaktion

Zu guter Letzt ist es uns auch extrem wichtig, euch wieder mehr in SPOX einzubinden. So planen wir jetzt für die neue Bundesliga-Saison zum Beispiel ein Tippspiel-Battle zwischen der Community und der Redaktion. Vor jedem Spieltag tippt ein SPOX-Redakteur gegen einen User - ihr bekommt also die Möglichkeit, uns fertig zu machen und dafür am Ende auch noch ein Goodie abzusahnen.

Dazu arbeiten wir an einem Format, in dem wir regelmäßig auf eure Wünsche, Anregungen, vor allem aber auch auf eure Kritik eingehen. Wir nehmen eure Meinung ernst und wollen in Zukunft versuchen, euch mehr Einblicke zu geben.

Wir hoffen, ihr freut euch jetzt genauso auf den Start der neuen Bundesliga-Saison wie wir.

Eure SPOX-Chefredaktion