Bayern eröffnet Bundesliga gegen Leverkusen

Die Bundesliga-Saison 2017/18 wird am 18. August 2017 mit der Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen eröffnet. Hier erfährt Ihr alle Infos zur Partie, den Mannschaften, der Übertragung sowie unserem LIVETICKER.

Wann und wo findet die Partie zwischen dem FC Bayern und Leverkusen statt?

Bayern und Leverkusen eröffnen die Saison am Freitag, dem 18. August, um 20.30 Uhr. Die Partie findet in der Allianz Arena in Fröttmaning statt, der Heimstätte des deutschen Rekordmeisters. Das Stadion bietet Platz für 75.021 Zuschauer.

Wo wird die Partie zwischen dem FC Bayern und Leverkusen übertragen?

Der Saisonstart wird sowohl im ZDF als auch bei Eurosport 2 HD Xtra ausgestrahlt. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet dazu einen kostenlosen Livestream an. Eurosport überträgt die Partie über ihren Eurosport Player.

Welche Spieler werden fehlen?

Das Lazarett des FC Bayern ist zum Saisonstart prall gefüllt. In der Innenverteidigung wird aller Voraussicht nach Jerome Boateng ausfallen, der mit Oberschenkelproblemen noch kürzer treten muss. Auch Javi Martinez, der sich beim Supercup gegen den BVB verletzt hatte, wird nicht antreten. Dazu muss Juan Bernat, der noch an einem Syndesmosebandriss laboriert, passen.

Im Mittelfeld werden die Münchner wohl auf Thiago verzichten müssen. Der Spanier zog sich beim Audi Cup eine Bauchmuskelverletzung zu. Auch Neuzugang James Rodriguez fällt mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus.

Bayer Leverkusen wird derweil ohne Tin Jedvaj antreten, der Kroate leider noch unter einer Schienbeinverletzung. Auch ein Einsatz von Stefan Kießling steht noch in den Sternen.

Wo kann ich die Partie im LIVETICKER verfolgen?

Wie zu allen Bundesliga-Partien bietet SPOX zum Saisonstart einen LIVETICKER an. Ab rund 30 Minuten vor Spielbeginn können dort alle wichtigen Informationen inklusive Live-Updates abgerufen werden.

Wie endeten die vergangenen Partien zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen?

Saison Wettbewerb Paarung Ergebnis 2016/17 Bundesliga Bayer Leverkusen - Bayern München 0:0 2016/17 Bundesliga Bayern München - Bayer Leverkusen 2:1 (1:1) 2015/16 Bundesliga Bayer Leverkusen - Bayern München 0:0 2015/16 Bundesliga Bayern München - Bayer Leverkusen 3:0 (1:0) 2014/15 Bundesliga Bayer Leverkusen - Bayern München 2:0 (0:0) 2014/15 DFB-Pokal Bayer Leverkusen - Bayern München 3:5 n.E. 2014/15 Bundesliga Bayern München - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Die Gesamtbilanz zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen