Alle Infos zu BVB-Neuzugang Yarmolenko

Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante CSL Shandong -

Jiangsu Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Primera División Sevilla -

Eibar Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Primera División Barcelona -

Espanyol Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Ligue 1 Lyon -

Guingamp Ligue 1 Marseille -

Rennes

Andriy Yarmolenko wechselt von Dynamo Kiew zu Borussia Dortmund. Beim BVB tritt er die Nachfolge von Rekordverkauf Ousmane Dembele an. Doch wer ist Yarmolenko? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Vertrag, Gehalt und zur Spielweise des Angreifers.

Wer ist Yarmolenko und wie alt ist er?

Andriy Yarmolenko wurde am 23.10.1989 in Leningrad, in der ehemaligen Sowjetunion, geboren. Damit war er zum Zeitpunkt seines Wechsels zum BVB 27 Jahre alt.

Die internationale Schreibweise des Ukrainers lautet "Andreiy Yarmolenko". Im deutschen Sprachraum wäre auch die Schreibweise Andrij Jarmolenko möglich.

Wechsel zum BVB und Vertrag

Wie Borussia Dortmund in der entsprechenden Pressemitteilung bekannt gab, läuft der Vertrag Yarmolenkos beim BVB bis zum 30.06.2021.

Über die Höhe des Gehalts und einer etwaigen Ausstiegsklausel teilte der BVB nichts mit. "AndreIy ist ein Spieler, den wir schon seit langer Zeit verfolgen und der sowohl auf Vereinsebene als auch in Diensten der ukrainischen Nationalmannschaft für Fußball auf Topniveau steht", begründete Sportdirektor Michael Zorc die Verpflichtung in der Pressemitteilung.

Yarmolenko zeigte sich "sehr dankbar", dass Dynamo Kiew es ihm ermöglichte, zum BVB zu wechseln. "Ich werde in jedem Training hart arbeiten, um dem BVB dabei zu helfen, seine höchsten Ziele zu erreichen - um die geht es mir immer", wird Yarmolenko in der PM zitiert.

Ablöse für Yarmolenko

Auch darüber gab der Bundesligist keine offizielle Angabe heraus. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll diese aber zwischen 25 und 30 Millionen Euro liegen.

Offiziell ist Andre Schürrle der teuerste Spieler, den der BVB jemals verpflichtete. Für Schürrle legte Dortmund vor der Saison 2016/17 rund 30 Millionen Euro auf den Tisch.

Henrikh Mkhitaryan, der in diesem Ranking auf Platz zwei folgte, kostete ungefähr 27,5 Millionen Euro.

Yarmolenkos Karriere: Urgestein von Dynamo Kiew

Der Ukrainer begann seine fußballerische Karriere in der Jugend bei FK Desna Tschernigow. Nachdem er dort in die Herrenmannschaft aufstieg, wurde Dynamo Kiew auf ihn aufmerksam.

Im Januar 2007 verpflichtete Dynamo Kiew Yarmolenko für rund 250.000 Euro. Anfangs kam der Stürmer für die Reserve zum Einsatz, ehe er im Mai 2008 gegen Vorskla Poltava sein Debüt gab und als Joker den 2:1-Siegtreffer erzielte.

Wettbewerbsübergreifend absolvierte Yarmolenko, der im Profibereich ausschließlich für Kiew zum Einsatz kam, 339 Spiele und erzielte dabei 137 Tore. Weitere 89 Treffer bereitete er vor.

© getty

Yarmolenkos Statistik in der ukrainischen Premjer-Liha

Saison Einsätze Tore Vorlage Gelbe Karten Platzverweise 2007/08 1 1 - - - 2008/09 10 - - 2 - 2009/10 27 7 4 4 - 2010/11 26 11 9 4 - 2011/12 28 12 7 5 1 (Gelb-Rot) 2012/13 27 11 7 6 - 2013/14 26 12 6 4 1 (Rot) 2014/15 26 14 14 3 - 2015/16 23 13 10 3 1 (Gelb-Rot) 2016/17 28 15 7 7 - 2017/18 5 3 1 - -

Spielweise von Yarmolenko

Der Offensivspieler kommt hauptsächlich als Rechts- oder Linksaußen zum Einsatz. Der Linksfuß ist 1,89-Meter groß und überzeugt mit seiner Physis.

Der BVB beschrieb seine Fähigkeiten in der Pressemitteilung als "schnell, trickreich und torgefährlich".

Erfolge im Verein

Ukrainischer Meister mit Dynamo Kiew: 2009, 2015, 2016

Ukrainischer Pokalsieger mit Dynamo Kiew: 2014, 2015

Ukrainischer Superpokalsieger mit Dynamo Kiew: 2010, 2012

Karriere in der Nationalmannschaft

Yarmolenko gab 2009 sein Debüt für die ukrainische Nationalmannschaft. Seitdem gehört er zum Stammpersonal und bestritt 69 Spiele für die Nationalmannschaft (Stand: 28.08.2017).

Außerdem war er sowohl bei der EM 2012 als auch bei der EM 2016 dabei. Bei beiden Turnieren schied er mit der Nationalmannschaft in der Gruppenphase aus.

Persönliche Auszeichnungen