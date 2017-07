Moisander fällt weiter aus

International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Der SV Werder Bremen muss einen Großteil der Hinrunde ohne Niklas Moisander auskommen. Der Innenverteidiger verletzte sich folgenschwer.

Eine weitere MRT-Untersuchung, so die Bild, hat ergeben, dass Moisander nach dem Spiel gegen Ajax Amsterdam doch schwerer verletzt ist, als ursprünglich gedacht. Der 31-Jährige hat sich demnach einen schweren Faserriss zugezogen und fällt bis Oktober aus.

Das hinterlässt eine große Lücke in den Planungen von Trainer Alex Nouri: "Für uns ist das natürlich bitter. Niklas ist eine der Säulen in unserer Abwehr-Reihe." Der Verteidiger hatte kürzlich noch gehofft: "In drei Wochen, vielleicht schneller, bin ich wieder zurück."

Nun muss Bremen gar über eine weitere Verpflichtung nachdenken, so der kicker. Sportdirektor Frank Baumann bestätigt: "Wir hatten ohnehin stets gesagt, dass wir unseren Kader noch um einen weiteren Innenverteidiger ergänzen möchten. Aufgrund der neuen Situation werden wir das Anforderungsprofil noch einmal prüfen."