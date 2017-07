VfB: Geldregen dank Rüdiger-Wechsel?

Erlebe

Der VfB Stuttgart könnte von einem Transfer Antonio Rüdigers vom AS Rom zum FC Chelsea profitieren. Reinvestiert würden die Millionen eventuell in Gabigol.

Der VfB ist zurück in Liga eins und kann sich dank Ausgliederung über neue Finanzierungsmöglichkeiten freuen. Ebenfalls für Freude sorgen dürfte bald Ex-Spieler Rüdiger, so der kicker. Demnach könnten die Stuttgarter an einem Wechsel des Innenverteidigers mitverdienen.

Sollte Rüdiger, wie von internationalen Medien berichtet, tatsächlich für rund 40 Millionen Euro zum FC Chelsea wechseln, würde der VfB eine Beteiligung von 2,7 bis 4 Millionen Euro erhalten, so der Bericht. Eine nicht unwesentliche Summe für den Aufsteiger.

Wieder investiert werden könnte das Geld in Gabigol von Inter Mailand. Der 20-jährige Stürmer konnte in seinem ersten Jahr in Europa kaum überzeugen und soll ausgeliehen werden. Das Gehalt von zwei Millionen Euro stellt aber eine Hürde in den Gesprächen dar. Eine Kaufoption lehnt Inter ab.