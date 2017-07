Wegen Schindelmeiser: Zoff beim VfB?

UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:30 Inter Mailand -

FC Schalke 04 1. HNL Fr 20:00 Dinamo Zagreb -

Cibalia International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand Premier League Asia Trophy Sa 12:00 West Bromwich -

Crystal Palace CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Asia Trophy Sa 14:30 Leicester -

Liverpool Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa 21:00 Vitoria -

Chapecoense International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar

Nach der sofortigen Rückkehr in die Bundesliga herrscht beim VfB Stuttgart angeblich längst nicht eitel Sonnenschein. Einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten zufolge wird im Verein der Unmut gegenüber Sportvorstand Jan Schindelmeiser immer größer.

"Unzufriedenheit, Ärger und Sorgen messen sich nicht allein in Worten. Manchmal reichen Körpersprache, unzweideutige Gesten und eingefrorene Blicke, die signalisieren, dass nicht alles so reibungslos läuft, wie es die hausinterne PR-Maschine gern Glauben macht", schreiben die in Sachen VfB für gewöhnlich sehr gut informierten Stuttgarter Nachrichten.

Wie die Zeitung berichtet, steht Schindelmeiser im Zentrum der internen Kritik. Dessen Neigung zu Alleingängen stoße auf wachsendes Unverständnis innerhalb seines Teams. Der 53-Jährige sei seit Ende des vergangenen Jahres zum Einzelgänger mutiert.

"Die Vorwürfe wiegen schwer und erinnern an die letzte Phase seines Wirkens bei 1899 Hoffenheim: Die Personalpolitik sei vogelwild, lasse kein Konzept erkennen. Und ein Jahr nach seinem Dienstantritt liefen die strukturellen Veränderungen im Sportbereich weiter schleppend. Ein Kaderplaner etwa wird schmerzlich vermisst", schreibt das Blatt weiter.

Schindelmeiser zum Rapport beim Präsidenten?

Anscheinend hat VfB-Präsident Wolfgang Dietrich den gebürtigen Flensburger bereits zum Rapport einbestellt. Doch Schindelmeiser würde jede Kritik an seiner Person zurückweisen.

"Wir erarbeiten unsere Entscheidungen im Team, sind im permanenten Austausch. Am Ende muss aber jemand die Verantwortung für diese Entscheidungen übernehmen. Das werde ich sein. Daraus ergibt sich selbstverständlich eine Richtlinienkompetenz. Es ist meine Aufgabe, diesen roten Faden zu artikulieren und darauf zu achten, dass wir uns gemeinsam auch daran orientieren", wird Schindelmeiser von den Stuttgarter Nachrichten zitiert.

Viele im und um den Klub herum haben sich nach der Ausgliederung vor allem einen stärkeren Kader versprochen. Doch die bisherigen Neuzugänge lassen nicht unbedingt darauf schließen.