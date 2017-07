Völler entspannt bei Kampl: "Wird schwierig"

Erlebe

deinen Sport

live Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United

Kevin Kampl will Bayer Leverkusen verlassen, hat dabei aber nicht an seinen gültigen Vertrag gedacht. Sportdirektor Rudi Völler hätte auch nichts gegen einen Verbleib einzuwenden.

Bis 2020 ist Kampl noch unter Vertrag. Dennoch gab der Slowene kürzlich im kicker an: "Ich werde Leverkusen auf jeden Fall verlassen, das ist Fakt." Das sieht Bayer-Sportdirektor Völler allerdings nicht unbedingt genauso. Er sitzt am längeren Hebel.

Völler erklärte der Bild: "Wenn man so weit auseinander liegt, wird's schwierig. Und es ist auch nicht so, dass ein goldener Kompromiss nahe wäre." Demnach bietet Interessent Beijing Guoan 22 Millionen Euro Ablöse, Leverkusen fordert allerdings 30 derer.

Völler würde Kampl auch halten

China ist für Kampl besonders eine Option, da dort "Mentor" Roger Schmidt Cheftrainer ist. Völler ist die Romantik aber egal: "Gibt es keine Annäherung, bleibt Kevin bei uns - dann haben wir mit ihm weiter einen Top-Spieler hier." Er lässt offen: "Aber noch ist alles möglich."

Noch bleiben wenige Tage, um einen Transfer zu beschließen. In China ist das Fenster noch bis zum 14. Juli geöffnet. Und Völler führt an: "Wir haben in diesem Sommer durch Calhanoglu, Toprak und Papadopoulos schon weit über 40 Millionen Euro eingenommen."