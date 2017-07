Aubameyang noch heute nach China?

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife

Landet Pierre-Emerick Aubameyang doch noch in China? Der Stürmer von Borussia Dortmund könnte offenbar am letzten möglichen Tag zu Tianjin Quanjian wechseln.

Wie die Bild vermeldet, werden die Chinesen bis zur letzten Stunde des bis zum 14. Juli geöffneten Transferfensters um die Dienste von Aubameyang kämpfen. Die Deadline für einen Transfer ist 18 Uhr deutscher Zeit. Dabei sei eine Ablöse von bis zu 80 Millionen Euro möglich, jährlich soll der Gabuner rund 30 Millionen Euro netto einstreichen.

"Es gibt keinen neuen Stand. Aber das Transfer-Fenster in China ist noch auf, und ich glaube, dass es da noch mal sehr hektisch wird", gab BVB-Sportdirektor Michael Zorc an, während seine Borussia die Asientour in Tokio begann. Zorc sagte aber auch: "Das ist normal."

Zorc erinnert an Modeste

Er wolle sich "mit Prognosen zurückhalten", nachdem er den Wechsel von Anthony Modeste verfolgt hatte. Eine Ablöse von 80 Millionen Euro an den BVB könnte für Tianjin Quanjian ein Volumen von mehr als 160 Millionen Euro bedeuten - die Chinesen suchen nach Lösungen, die Sondersteuer zu umgehen.

Letzten Berichten zufolge hat Aubameyang noch bis zum 24. Juli Zeit, einen neuen Klub zu finden. Anschließend endet wohl das von Dortmund gesetzte Freigabefenster und der Stürmer wird ein weiteres Jahr für den BVB auf Torjagd gehen.