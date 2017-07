Medien: Weiter keine Anfragen für Aubameyang

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe Club Friendlies Sa 02:00 Seattle Sounders -

Frankfurt J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata CSL So 13:35 Tianjin Teda -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund

Pierre-Emerick Aubameyang könnte doch bei Borussia Dortmund verbleiben. Das Interesse aus China von Tianjin Quanjian soll sich in Grenzen halten.

Wie die Bild berichtet, liegt für Aubameyang noch immer keine Anfrage, geschweige denn ein Angebot, vor. Der Gabuner liebäugelte mit einem Wechsel, sah sich allerdings schon von Paris Saint-Germain versetzt. Gleiches droht nun offenbar im Fall Tianjin.

"Wir erwarten Auba am Freitag zum Trainingsstart in Dortmund", sagt Sportdirektor Michael Zorc. Der BVB hatte dem Stürmer laut letzten Berichten eine Frist bis Ende Juli gesetzt, um einen Klub zu finden. Sollte das nicht gelingen, wird er in Dortmund verbleiben.

Milan noch immer im Rennen

Abgesehen von der durch die Borussia gesetzten Frist, endet die Transferperiode Chinas am 14. Juli. Derzeit bleiben Aubameyang nur neun Tage, um ein Angebot zu erhalten, die Verhandlungen abzuschließen und einen Medizincheck im Reich der Mitte zu absolvieren.

Wohl immer noch im Rennen ist der AC Mailand. Der Bild zufolge allerdings nur "auf Sparflamme", sollen die Italiener doch auch andere Optionen prüfen. Der BVB scheint selbst gerüchtehalber für einen Abgang schon diverse Optionen geprüft zu haben.