Mertesacker wird Leiter der Arsenal-Academy

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:00 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro

Weltmeister Per Mertesacker wird im Sommer 2018 seine Karriere beenden und anschließend Leiter der Jugend-Akademie des FC Arsenal werden. Dies gab der Klub am Freitag bekannt.

"Wir sind sehr erfreut darüber, dass unser Kapitän Per Mertesacker in einem Jahr der Leiter unserer Akademie sein wird", ließ der Klub auf seiner Website verlauten. Auch Trainer Arsene Wenger zeigte sich erfreut. Er teilte seine große Wertschätzung für den 32-Jährigen mit: "Per hat einen außergewöhnlichen Charakter und ist ein tolles Vorbild für unsere jungen Spieler. Er wird für jeden, der mit der Akademie zu tun hat, eine Inspiration sein."

Auch Mertesacker selbst zeigte sich begeistert: "Es wird der Start eines neuen Kapitels für mich sein. Ich bin sehr erfreut, dass ich weiterhin Teil der Familie des FC Arsenal sein kann. In dieser Saison werde ich mich noch einmal voll auf meinen Job mit dem Team fokussieren und freue mich auf eine erfolgreiche letzte Saison auf dem Platz."

In der vergangenen Saison kam der Kapitän der Gunners aufgrund einer schweren Knieverletzung wettbewerbsübergreifend auf lediglich zwei Partien mit insgesamt 127 Spielminuten. In der Bundesliga war der Weltmeister von 2014 für Hannover 96 und Werder Bremen im Einsatz.