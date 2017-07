Eberl: "Titelkampf dürfte spannender werden"

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Eintracht Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Donezk Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Club Friendlies Mi 13:50 Schalke -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke International Champions Cup Sa 11:35 Bayern -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Club Friendlies Sa 15:30 Bremen -

West Ham First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl glaubt nicht daran, dass der FC Bayern München einen ähnlichen Durchmarsch zur Meisterschaft hinlegen wird wie in den vergangenen Jahren. Stattdessen bringt er mehrere Klubs in Stellung.

In der kommenden Bundesliga-Saison droht laut Max Eberl keine Langeweile in der Meisterschaftsfrage: "Das glaube ich nicht. Der FC Bayern bleibt zwar das Maß der Dinge, wie immer seit Jahrzehnten. Aber der Titelkampf dürfte spannender werden", sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach im kicker-Interview.

Als mögliche Konkurrenten für den amtierenden Meister sieht Eberl gleich mehrere Teams: "Neben Dortmund muss man auch Leipzig zu den Mitfavoriten zählen. Außerdem wird spannend, wie es Schalke, Leverkusen oder Wolfsburg ohne Dreifachbelastung machen."

Borussia Mönchengladbach mit Dieter Hecking auf gutem Weg

Seine Borussia sieht der 43-Jährige nach der Rückrunde unter Trainer Dieter Hecking auf einem guten Weg: "Mir zeigt die vergangene Rückrunde, übrigens Borussias zweitbeste seit 20 Jahren, dass Trainer und Mannschaft zueinandergefunden haben, dass wir stabil geworden sind."

Nichtsdestotrotz sieht Eberl im Ziel Europapokal für Mönchengladbach keinen Automatismus: "Dieser Tatsache muss sich jeder bewusst sein. Nur wenn wir in allen Bereichen - auf und außerhalb des Platzes - auf Topniveau arbeiten und gleichzeitig andere Mannschaften schwächeln, haben wir eine Chance auf das internationale Geschäft."

Vielmehr wirbt er dafür, das Ziel "Einstelligkeit" in der Tabelle nicht zu belächeln: "In den vergangenen sechs Jahren gab es drei Klubs, die eine Saison immer einstellig abgeschlossen haben. Bayern, Dortmund - und wir! Wenn das nur drei Mannschaften schaffen, dann muss dieses Ziel also eine Wertigkeit haben. Und es bedeutet doch auch, dass wir uns im Dunstkreis der Europapokalplätze bewegen. Für die neue Saison gilt: Wir wollen dieses Mal besser als Platz neun abschließen."