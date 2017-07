Ginter: Eberl plappert - was ist mit England?

Erlebe

Matthias Ginters Abschied von Borussia Dortmund steht offenbar kurz bevor. Während Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl sich anscheinend verplappert hat, soll nach wie vor ein Wechsel zu den Tottenham Hotspur möglich sein.

Einem Bericht der Bild zufolge plant Dortmunds neuer Trainer Peter Bosz bereits ohne Ginter. Anscheinend ist der BVB bereit, den Weltmeister von 2014 trotz Vertrages bis 2019 für 18 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Da der 23-Jährige anscheinend in der kommenden Saison unbedingt international spielen möchte, um sich möglichst gut für den Kader für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu empfehlen, soll Tottenham laut Bild gute Chancen haben. Allerdings wird auch Gladbach als möglicher Abnehmer des Innenverteidigers genannt.

Hat sich Eberl wegen Ginter verplappert?

Bereits am Freitag hatte die Rheinische Post derweil berichtet, dass die Gladbacher kurz vor der Verpflichtung Ginters stehen würden.

"In der Abwehr werden wir noch etwas machen", wurde Eberl von der Zeitung zitiert. Auf die Frage, ob dies erst nach dem Confed Cup geschehen werde, soll der 44-Jährige geantwortet haben: "Auf jeden Fall nach dem Confed Cup. Denn da ist Matthias Ginter noch im Einsatz."

Ginter, der 2014 mit Deutschland Weltmeister in Brasilien wurde, würde offenbar eine Ablöse von 15 Millionen Euro kosten. In der vergangenen Spielzeit kam Ginter, der 2014 vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt war, in 42 Pflichtspielen zum Einsatz. Er blieb dabei ohne Treffer, lieferte aber immerhin eine Torvorlage in der Champions League.