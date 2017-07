Mischt Real bei Goretzka mit?

Erlebe

Real Madrid hat offenbar konkretes Interesse an Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler vom FC Schalke 04 wurde zuletzt mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Wie La Sexta aus Spanien vermeldet, hat Real großes Interesse am deutschen Nationalspieler. Goretzka hinterließ beim Confed Cup in Russland einen guten Eindruck und hat die Königlichen damit wohl überzeugt. Bis 2018 steht der 22-Jährige noch in Gelsenkirchen unter Vertrag.

Bisher deuteten die Gerüchte darauf hin, dass Goretzka im Sommer 2018 allerdings zum FC Bayern München wechseln wird. Berater Jörg Neubauer wurde kürzlich an der Säbener Straße gesichtet. Eben jener Berater lotste allerdings auch Sami Khedira und Christoph Metzelder in die spanische Hauptstadt.