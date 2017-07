Schmadtke: Cordoba ist nicht Modeste

Premier League Spartak Moskau -

FK Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Sportchef Jörg Schmadtke vom 1. FC Köln mahnt, Sturm-Neuzugang Jhon Cordoba nicht am abgewanderten Torjäger Anthony Modeste zu messen. "Er ist nicht Tonys Nachfolger", sagte der 53-Jährige der Bild-Zeitung.

"Da werden Erwartungen geschürt, die es bei uns nicht gibt. Er wird von mir und vom Trainer nicht an 25 Toren gemessen", sagte Schmadtke weiter über den 24-jährigen Kolumbianer, der für die Kölner Rekordablösesumme von 17 Millionen Euro vom Ligarivalen FSV Mainz 05 geholt wurde: "Die Kriterien bei ihm sind andere: Wie bringt er sich in das Team ein und was leistet er für die Mannschaft."

Den zähen Verlauf des 35 Millionen Euro schweren Wechsels von Modeste zum chinesischen Klub Tianjin Quanjian bezeichnete Schmadtke indes süffisant als "wichtige Erfahrung" und als "intensiv".

Personell ist der Kölner Kader laut Schmadtke komplett ("ja, es sieht so aus"). Dennoch warnte der Erfolgsmanager vor einer überzogenen Erwartungshaltung nach dem erstmaligen Einzug in den Europapokal nach 25 Jahren. "Wenn wir unbeschadet durch die Bundesliga kommen ohne größere Tiefpunkte und unsere Fans Spaß in der Europa League haben", würde er von einer guten Saison sprechen.