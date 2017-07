Hopp: Nagelsmann-Verbleib ausgeschlossen

2. Liga Sa Jetzt Alle Highlights mit Ingolstadt-Union & Darmstadt CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Emirates Cup Arsenal -

Sevilla First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Bröndby -

Lyngby Super Liga Rad -

Roter Stern Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne

Mehrheitseigner Dietmar Hopp vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim glaubt nicht an einen langfristigen Verbleib von Erfolgscoach Julian Nagelsmann.

"So einen außergewöhnlichen Trainer in einem relativ kleinen Klub zu halten ist ausgeschlossen. Da mache ich mir keine Illusionen", sagte Hopp in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über den 30 Jahre alten "Trainer des Jahres", der seinen Vertrag erst Anfang Juni bis 2021 verlängert hat.

Mit Blick auf die anstehenden Playoffs zur Champions League ist Hopp eher skeptisch. "Man kann nicht davon ausgehen, dass wir es jetzt in die Gruppenphase der Champions League schaffen" äußerte der 77-Jährige: "Der Modus ist brutal. Wir gehören zu den ungesetzten Mannschaften - da können wir es mit Liverpool, Sevilla, Neapel oder Ajax Amsterdam zu tun bekommen. Ich gehe mit großer Freude, aber nicht euphorisch in die beiden Spiele."

Den "Transferwahnsinn" sieht Hopp kritisch. "Die Entwicklung des Profifußballs ist nicht gesund", sagte der Milliardär: "Ich fürchte, wir befinden uns schon in einer Spekulationsblase."