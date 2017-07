Pollersbeck startet mit Vorfreude

Erlebe

deinen Sport

live Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Atletico Paranaense -

Santos J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun Yatai -

Shanghai SPIG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense

U21-Europameister Julian Pollersbeck hat von seinem neuen Verein Hamburger SV geschwärmt. "Der HSV ist ein wahnsinnig traditionsreicher Verein. Die Menschen hier identifizieren sich sehr stark mit dem Klub. Es ist das Gesamtpaket, das ganze Drumherum: geile Fans, ein geiles Stadion und eine geile Stimmung. Ich möchte hier den nächsten Schritt machen und die Voraussetzungen dafür sind im Verein super", ließ er auf der Website der Hanseaten verlauten.

Vor allem freut sich der gebürtige Altöttinger auf die neue Umgebung in der Hansestadt: "Hamburg ist eine tolle Stadt. Ich war zwar erst einmal hier und konnte noch nicht so viel sehen, aber das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. Das Leben hier ist sicherlich etwas anders als in meiner Heimat in Bayern."

Der Torhüter wurde für 3,5 Millionen Euro vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet. In der vergangenen Saison bestritt er 31 Partien und blieb dabei 14-mal ohne Gegentreffer.