Tedesco beginnt Schalke-Abenteuer

Überpünktlich hat Domenico Tedesco das Abenteuer FC Schalke 04 begonnen. Schon fünf Minuten vor der angesetzten Startzeit schickte der neue Trainer des Bundesligisten am Montagmorgen seine Spieler zur ersten Übungseinheit aufs Feld. "Wir haben lange genug geredet. Es wurde Zeit, dass es endlich auf den Platz geht", sagte der 31-Jährige, der die Königsblauen nach einer verkorksten Saison mit dem zehnten Tabellenplatz zurück in den Europacup führen soll.

Vor knapp 1000 Fans musste der jüngste Chefcoach der Vereinsgeschichte noch auf zehn Spieler verzichten - darunter Confed-Cup-Sieger Leon Goretzka, die U21-Europameister Max Meyer, Thilo Kehrer und Felix Platte, Kapitän Benedikt Höwedes nach dessen Leisten-OP und die Nationalspieler, die nach Saisonende noch in der WM-Qualifikation tätig waren.

Von den 18 Profis auf dem Trainingsplatz im Schatten der Veltins Arena war nur einer neu: Der spanische Abwehrspieler Pablo Insua, für 3,5 Millionen Euro von Deportivo La Coruna verpflichtet, ist bislang der einzige Neuzugang. Ein Linksverteidiger und ein Außenstürmer stehen noch auf der Wunschliste.

Nach neun Monaten nahm Breel Embolo erstmals wieder am Training teil. Der Schalker Rekordeinkauf, der sich im Oktober einen Sprunggelenk- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte, absolvierte Teile der 80-minütigen Übungseinheit zusammen mit der Mannschaft. "Als es Richtung Tor und Zweikämpfe ging, haben wir ihn rausgenommen", sagte Tedesco, der zum Saisonstart noch nicht mit dem Schweizer Jungstar rechnet: "Aber vielleicht überrascht er uns ja."

Trainingsauftakt ohne Sidney Sam

Einer fehlte beim ersten Aufgalopp schon wieder aus altbekanntem Grund: Sidney Sam, nach seiner Ausleihe an Darmstadt 98 wieder auf Schalke, blieb wegen "leichter muskulärer Probleme" (Tedesco) in der Kabine. Seit seiner Verpflichtung 2014 hatte der Ex-Nationalspieler immer wieder aus diesem Grund pausieren müssen.

Sein komplettes Aufgebot wird Tedesco erstmals am 12. Juli sehen, wenn am offiziellen Media Day der DFL unter anderem die Mannschaftsfotos gemacht werden. An der Chinareise (16. bis 22. Juli) werden Goretzka und Co. aber noch nicht teilnehmen. Die heiße Phase der Vorbereitung beginnt mit dem Trainingslager in Österreich am 25. Juli.