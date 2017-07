Modeste zum Auftakt dabei

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin Teda -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense

Um 14.50 Uhr herrschte Gewissheit: Torjäger Anthony Modeste ist beim 1. FC Köln am Montag wieder ins Training eingestiegen. Nach dem Transfer-Wirrwarr der vergangenen Wochen nahm der 29 Jahre alte Franzose am Auftakttraining des Europa-League-Starters teil. Zuvor sollte es ein Gespräch zwischen Modeste und Sportdirektor Jörg Schmadtke über die Zukunft des Stürmers geben.

Modeste wurde trotz der Posse um einen möglichen Abgang von Hunderten Fans beklatscht, die Anhänger baten um Autogramme und Fotos. Wenige Minuten später erschien auch Schmadtke auf dem Trainingsplatz.

Erst am Sonntag hatte Modeste in der Bild am Sonntag die Verantwortlichen um Schmadtke noch kritisiert, die Darstellungen über den in der vergangenen Woche geplatzten Transfer zum chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian gingen auseinander.