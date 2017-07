KHR: Müller muss bessere Saison spielen

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:06 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro

Thomas Müller musste sich in der vergangenen Saison mehrfach mit der Joker-Rolle zufrieden geben, unter Trainer Carlo Ancelotti war er längst nicht immer gesetzt. Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich jetzt zur Situation des Nationalspielers - und fand deutliche Worte.

"Er wird eine stärkere Saison hinlegen müssen", stellte Rummenigge im Gespräch mit dem Münchner Merkur klar. "Die Konkurrenz auch auf seinen Positionen ist stark. Ich wünsche ihm eine starke Saison und viele Tore."

Nach 20 Treffern und sieben Vorlagen 2015/16 sowie je 13 Toren in den drei Jahren davor gelangen Müller in der vergangenen Saison nur fünf Bundesliga-Treffer. In der Champions League brachte er es bei neun Einsätzen auf drei Tore.

Beim Testspiel in Wolfratshausen am Donnerstag (4:1) war der Nationalspieler mit von der Partie, aufgrund einer Daumen-OP aber lief er mit einem bandagierten Unterarm auf. Er sei allerdings "schon auf einem guten Weg, das ist bald wieder verheilt. Ein Problem wird es nur, wenn ich irgendwie blöd drauf falle, das ist ein gewisses Berufsrisiko."