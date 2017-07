Augsburg verliert gegen Wacker Innsbruck

Erlebe

Der FC Augsburg hat bei seinem ersten Test nach der Sommerpause eine Enttäuschung erlebt. Gegen den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck unterlag das Team von Trainer Markus Baum in Kempten 0:1 (0:1).

Daniele Gabriele gelang in der 35. Minute das Siegtor für die Österreicher. Die Abwehr des FCA wirkte beim Gegentreffer unsortiert. Zudem verschoss Abwehrspieler Caiuby für die bayerischen Schwaben in Durchgang eins einen Foulelfmeter.

Mit Torwart Fabian Giefer und Rani Khedira standen standen zwei Neuverpflichtungen beim Test in Kempten in der FCA-Startelf. In Marcel Heller, Marco Richter und Daniel Opare kamen nach der Pause weitere Zugänge zum Einsatz. Die erst am Dienstag verpflichteten Michael Gregoritsch und Sergio Córdova zählten nicht zum Kader.

Nach dem Match reiste der Augsburger Tross weiter nach Mals in Südtirol, wo ein zehntägiges Trainingslager ansteht.