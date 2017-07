SGE: Neuzugänge glänzen beim ersten Test

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe Club Friendlies Sa 02:00 Seattle Sounders -

Frankfurt J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata CSL So 13:35 Tianjin Teda -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund

Die Neuzugänge Luka Jovic und Sebastien Haller haben bei ihrem Einstand im Trikot von Eintracht Frankfurt Ausrufezeichen gesetzt. Der serbische Stürmer Jovic zeichnete sich beim 15:0 (8:0) des Pokalfinalisten gegen den SV Heftrich als sechsfacher Torschütze aus, dem französischen Angreifer Haller gelangen fünf Treffer.

Bastian Oczipka (2), der nach Angaben von Eintracht-Trainer Niko Kovac entgegen anderslautenden Meldungen nicht als Nachfolger von Sead Kolasinac (FC Arsenal) zu Schalke 04 wechselt, Danny Blum und Branimir Hrgota erzielten die weiteren Treffer für den Erstligisten beim ersten Testlauf nach der Sommerpause in Idstein.

Kovac teilte am Rande der Partie zudem mit, dass Mittelfeldspieler Marc Stendera entgegen erster Planung mit ins Trainingslager in die USA (6. bis 18. Juli) fliegt. Der 21-Jährige sollte sich nach seinem Riss des Außenmeniskus im vergangenen Mai zunächst zu Hause wieder in Form bringen.

Nicht mit in die USA reisen kann Nachwuchstorwart Leon Bätge (19), der wegen einer Teilruptur der vorderen Syndesmose des rechten Sprunggelenks voraussichtlich drei Monate pausieren muss. Trotz der schweren Verletzung kommt der Ex-Wolfsburger aber um eine Operation herum.