"Das ermüdet einen auch mal im Kopf"

Roman Bürki geht in seine dritte Saison bei Borussia Dortmund. Der Schweizer Torhüter stand am Samstag im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz den Medien zur Verfügung. Bürki im Interview über die Philosophie von Trainer Peter Bosz, die Änderungen für sein Torwartspiel und den Stand der Vorbereitung.

Frage: Herr Bürki, was hat sich für Sie als Torhüter bislang unter dem neuen Trainer Peter Bosz geändert?

Roman Bürki: Es ändert sich schon viel. Gegenpressing bedeutet ja, sehr hoch zu stehen und den Gegner möglichst früh zu stören - ganz egal, wo wir auf dem Platz den Ball verlieren. Für den Torhüter heißt es, mit nach vorne zu schieben und die Distanz zum restlichen Team zu halten.

Frage: Beinhaltet die Philosophie von Bosz, dass es als Torhüter quasi verboten ist, lange Bälle zu spielen?

Bürki: Unser Ziel ist es, von hinten gepflegt aufzubauen und den Ball nicht unnötig nach vorne zu schlagen. Alle Sechser sind sehr willig, den Ball vom Torwart zu bekommen. Wenn wir gut im Dreieck stehen, kann der Sechser direkt den Außenverteidiger anspielen oder er kann sich sogar drehen. Das geht natürlich nicht immer, daher muss man manchmal auch den einen oder anderen langen Ball spielen.

Frage: Letztes Jahr hat man häufig mit einer Dreierkette agiert, unter Bosz scheint nun wieder die Viererkette favorisiert zu werden. Was bedeutet das für Ihr Spiel?

Bürki: Eigentlich ändert sich nicht viel. Bei der Dreierkette bin ich im Spielaufbau weniger eingebunden, weil die drei hinteren Spieler sehr eng zusammen stehen. Bei der Viererkette stehen die Außenverteidiger normalerweilse sehr hoch, die beiden Innenverteidiger stehen breit. Falls der Passweg von Innenverteidiger zu Innenverteidiger zu riskant ist, muss ich zwischen beide in die Mitte einrücken. Somit bin ich jetzt wieder mehr in den Spielaufbau eingebunden.

Frage: Am Freitag hat der BVB mit 0:1 gegen Espanyol Barcelona verloren. Wie haben Sie das Gegentor gesehen?

Bürki: Das war ein individueller Fehler, der nichts mit der Taktik zu tun hatte. Das war einfach ein Missverständnis von Sokratis. Er hat den Kopf eingezogen und ist nicht ins Kopfballduell gegangen. Daher ist dann eine neue Situation entstanden und der Stürmer hat leider einnetzen können.

Miki, Mario & Co. - Rekordverkäufe des BVB © getty 1/21 In schöner Regelmäßigkeit erzielt Dortmund hohe Ablösesummen für seine Stars und Talente. Hier gibt's die Rekordverkäufe der Schwarzgelben - und zwar die Top 20... © getty 2/21 20. Mladen Petric - 2008/09 für 7,3 Mio. Euro zum Hamburger SV © getty 3/21 19. Paulo Sousa - 1997/98 für 7,6 Mio. Euro zu Inter Mailand © getty 4/21 17. Ivan Perisic - 2012/13 für 8 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg © getty 5/21 17. Jonas Hofmann - 2015/16 für 8 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach © getty 6/21 16. Lucas Barrios - 2012/13 für 8,5 Mio. Euro zu Guangzhou Evergrande (China) © getty 7/21 15. Torsten Frings - 2004/05 für 9,25 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 8/21 13. Nuri Sahin - 2011/12 für 10 Mio. Euro zu Real Madrid © getty 9/21 13. Tomas Rosicky - 2006/07 für 10 Mio. Euro zum FC Arsenal © getty 10/21 11. Ciro Immobile - 2015/16 für 11 Mio. Euro zum FC Sevilla © getty 11/21 11. Kevin Kampl - 2015/16 für 11 Mio. Euro zu Bayer Leverkusen © getty 12/21 10. Adrian Ramos - 2017/18 für 12 Mio. Euro zu Chongqing Dangdai Lifan (China) © getty 13/21 9. Jörg Heinrich - 1998/99 für 12,6 Mio. Euro zum AC Florenz © getty 14/21 8. Sven Bender - 2017/18 für 15 Mio. Euro zu Bayer Leverkusen © getty 15/21 7. Shinji Kagawa - 2012/13 für 16 Mio. Euro zu Manchester United © getty 16/21 5. Matthias Ginter - 2017/18 für 17 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach © getty 17/21 5. Evanilson - 2001/02 für 17 Mio. Euro zum AC Parma © getty 18/21 4. Ilkay Gündogan - 2016/17 für 27 Mio. Euro zu Manchester City © getty 19/21 3. Mats Hummels - 2016/17 für 35 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 20/21 2. Mario Götze - 2013/14 für 37 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 21/21 1. Henrikh Mkhitaryan - 2016/17 für 42 Mio. Euro zu Manchester United

Frage: Ist das Risiko für die Defensive höher, wenn auch der Sechser höher spielt?

Bürki: Das glaube ich nicht. Wir sind aktuell noch in der Anpassungsphase an die neue Philosophie des Trainers. Da ist klar, dass wir noch nicht zu hundert Prozent eingespielt sind. Aber man hat dagegen schon oft gesehen, dass wir innerhalb von vier Sekunden den Ball wieder zurückerobern. Es wird mit der Zeit kommen, dass dies die Innenverteidigung noch mutiger machen wird, noch höher zu stehen und eins gegen eins zu spielen.

Frage: Inwiefern ist das neue System auch für den Kopf anspruchsvoll?

Bürki: Wir haben in den letzten zwei Jahren viel gelernt und viel im Kopf gehabt, wie wir spielen wollten. Es gilt, das jetzt zur Seite zu schieben und Neues aufzunehmen. So wie wir jetzt spielen wollen, das haben die meisten noch nicht gekannt. Es ist daher auch eine Schulung für den Kopf. Wir haben eine tägliche Sitzung, in der wir zwar nicht viel auf einmal, aber wichtige Dinge quasi neu lernen. Es wird so langsam immer alles klarer, der Trainer versucht es auch auf einfache Weise herüber zu bringen. Es dann im Spiel umzusetzen, ist natürlich trotzdem nochmal etwas anderes. Wenn man die Szenen am Bildschirm sieht, denkt man öfter mal, dass es doch eigentlich ganz einfach ist. Im Spiel ist es dennoch noch ein bisschen anders. Das ermüdet einen im Kopf dann auch mal.

Frage: Kann es sein, dass die Zeit hinsichtlich des Pflichtspielstarts knapp werden könnte?

Bürki: Ich glaube, dass wir das Ganze noch nicht zu hundert Prozent verinnerlicht haben werden, wenn die Saison beginnt. Das weiß der Trainer aber auch, das ist auch nicht unnormal. Trotzdem haben wir die Klasse, die Spiele zu gewinnen. Man kann nicht auf Anhieb alles richtig machen, der Fußball lebt ja von Fehlern. Ich glaube, wir sind derzeit auf einem sehr guten Weg.

Frage: Was läuft denn aus Ihrer Sicht schon gut und was noch nicht?

Bürki: Wir haben auch in der heutigen Videoanalyse gesehen, dass wir noch nicht so gut in den Zwischenräumen stehen. Die erste Halbzeit gegen Espanyol war gut, da haben wir auch gut kombiniert. In der zweiten Halbzeit war das nicht mehr so der Fall. Die Mittelfeldspieler haben sich zu stark fallen lassen, so dass wir die Räume zwischen dem gegnerischen Mittelfeld und den Verteidigern nicht mehr richtig gefunden haben. Das müssen wir sicherlich noch verbessern. Auch das Halten der Positionen. Pierre-Emerick Aubameyang kam beispielsweise teils zu weit zurück. Das Gegenpressing hat dagegen schon super funktioniert. Zwar noch nicht über 90 Minuten, aber es gab auch nur einen Wechsel und es war sehr intensiv.

Frage: In diesem Jahr hat der BVB anders als im Vorjahr keinen Führungsspieler abgegeben. Das ist ein riesiger Vorteil, oder?

Bürki: Klar. Gerade weil wir ein neues System spielen, ist es sehr wichtig, dass wir alle zusammen geblieben sind, um uns gegenseitig zu helfen. Die neuen Spieler wurden wie immer gut aufgenommen, das ist bei uns nie ein Problem. Wenn man dann schon länger zusammen ist, kann man auch zusammen disktuieren und Meinungen austauschen.

BVB: Die Vertragslaufzeiten der Spieler von Borussia Dortmund © getty 1/32 Shinji Kagawa steht bei Borussia Dortmund offenbar vor einer vorzeitigen Verlängerung seines Vertrags. Anlässlich dessen blickt SPOX auf die Vertragssituation des BVB-Kaders © getty 2/32 Roman Bürki: im Verein seit 2015, Vertrag bis 2019 © getty 3/32 Roman Weidenfeller: im Verein seit 2002, Vertrag bis 2018 © getty 4/32 Dan-Axel Zagadou: im Verein seit 2017, Vertrag bis 2022 © getty 5/32 Joo-Ho Park: im Verein seit 2015, Vertrag bis 2018 © getty 6/32 Neven Subotic: im Verein seit 2008 (vergangene Saison an den 1. FC Köln verliehen), Vertrag bis 2018 © getty 7/32 Marc Bartra: im Verein seit 2016, Vertrag bis 2020 © getty 8/32 Raphael Guerreiro: im Verein seit 2016, Vertrag bis 2020 © getty 9/32 Sokratis Papastathopoulos: im Verein seit 2013, Vertrag bis 2019 © getty 10/32 Lukasz Piszczek: im Verein seit 2010, Vertrag bis 2019 © getty 11/32 Marcel Schmelzer: im Verein seit 2005, Vertrag bis 2021 © getty 12/32 Ömer Toprak: im Verein seit 2017, Vertrag bis 2021 © getty 13/32 Erik Durm: im Verein seit 2012, Vertrag bis 2019 © getty 14/32 Sven Bender: im Verein seit 2009, Vertrag bis 2021 © getty 15/32 Ousmane Dembele: im Verein seit 2016, Vertrag bis 2021 © getty 16/32 Nuri Sahin: im Verein seit 2014, Vertrag bis 2019 © getty 17/32 Emre Mor: im Verein seit 2016, Vertrag bis 2021 © getty 18/32 Mario Götze: im Verein seit 2016, Vertrag bis 2020 © getty 19/32 Sebastian Rode: im Verein seit 2016, Vertrag bis 2020 © getty 20/32 Mahmoud Dahoud: im Verein seit 2017, Vertrag bis 2022 © getty 21/32 Andre Schürrle: im Verein seit 2016, Vertrag bis 2021 © getty 22/32 Christian Pulisic: im Verein seit 2015, Vertrag bis 2020 © getty 23/32 Shinji Kagawa: im Verein seit 2014, Vertrag bis 2018 © getty 24/32 Mikel Merino: im Verein seit 2016, Vertrag bis 2021 © getty 25/32 Gonzalo Castro: im Verein seit 2015, Vertrag bis 2020 © getty 26/32 Felix Passlack: im Verein seit 2012, Vertrag bis 2019 © getty 27/32 Julian Weigl: im Verein seit 2015, Vertrag bis 2021 © getty 28/32 Marco Reus: im Verein seit 2012, Vertrag bis 2019 © getty 29/32 Alexander Isak: im Verein seit 2017, Vertrag bis 2019 © getty 30/32 Pierre-Emerick Aubameyang: im Verein seit 2013, Vertrag bis 2020 © getty 31/32 Maximilian Philipp: im Verein seit 2017, Vertrag bis 2022 © getty 32/32 Jacob Bruun Larsen: im Verein seit 2015, Vertrag bis 2021

Frage: Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial bei sich selbst?

Bürki: Ich muss auf jeden Fall lernen, nicht zu viel zu wollen. Das war das größte Problem: Ich wollte hier herkommen und zeigen, was ich alles kann. Das wurde aber oft gar nicht abverlangt, sondern es waren eher die einfachen Dinge, die ich dann etwas unkonzentriert erledigt habe. Ich habe gelernt, im gesamten Torwartspiel ruhiger zu werden und Ruhe auszustrahlen, gepflegt von hinten aufzubauen. Das will auch der Trainer. Ich fühle mich aktuell sehr gut.

Frage: Ihr arbeitet jetzt fest mit zwei Torwarttrainern. War das auch Ihr Wunsch?

Bürki: Es gibt einem viel mehr Möglichkeiten im Training. Man kann mehrere Bälle auf einmal spielen oder in eine größere Übung noch mehrere kleinere integrieren. Das ist auch für den Kopf und die Konzentration gut. Zudem haben wir in Dominik Reimann einen jungen Torhüter dazu bekommen. Man muss schlichtweg mit der Zeit gehen. Das Torwartspiel wird durch neue Techniken immer moderner, daher muss man entsprechend trainieren.

Frage: Was macht Reimann für einen Eindruck?

Bürki: Einen sehr guten. Er ist ein moderner Keeper, der sehr gut mit dem Fuß ist. Wenn er weiter so an sich arbeitet, kann er einmal ein ganz Großer werden. Wenn jemand in seinem Alter bei einem Klub wie dem BVB schon zu den Profis hochgezogen wird, dann ist es klar, dass man sehr viel Potenzial in ihm sieht.