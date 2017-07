Hummels: BVB "definitiv Jäger Nummer eins"

Erlebe

deinen Sport

live Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:35 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia

Mats Hummels hält Borussia Dortmund trotz der Vizemeisterschaft von RB Leipzig in der kommenden Saison für Bayern Münchens härtesten Konkurrenten in der Bundesliga.

"Dortmund ist definitiv Jäger Nummer eins", sagte Hummels gegenüber dem kicker. Diese Einschätzung treffe er unabhängig vom neuen Trainer seines Ex-Klubs: "Mit der Qualität der Mannschaft und ohne dass ich Peter Bosz gut kenne."

Die interne Konkurrenz in der kommenden Saison mit Jerome Boateng, Javi Martinez und Neuzugang Niklas Süle sieht der Weltmeister positiv: "Das wird uns sehr gut tun. Man spielt nicht automatisch und muss immer schauen, dass man seine Leistung bringt."

Bayern-Vorbereitung intensiver als letztes Jahr

Dabei glaubt er nicht, selbst eine Sonderstellung einzunehmen: "Wenn ich im August grottig spiele, dann ist alles vergessen. In dem Fall müsste ich mich mit Recht hinten anstellen. Aktuelle Leistung geht vor alten Lorbeeren."

Die bisherige Vorbereitung laufe außerdem "intensiver als letztes Jahr". Das liegt auch an der Motivation des Trainers Carlo Ancelotti: "Die Intensität ist voll da. Ancelotti ist heiß." Allerdings sei das nicht nur beim Italiener so, die anderen Trainer in Ancelottis Stab seien ebenfalls hochmotiviert.