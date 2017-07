Embolo will mit Schalke in den Europacup

Erlebe

live Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe Club Friendlies Sa 02:00 Seattle Sounders -

Frankfurt J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund

Rekord-Einkauf Breel Embolo von Schalke 04 nimmt nach der verkorksten Saison mit Platz zehn die Rückkehr in den Europapokal ins Visier und sich und seine Kollegen in die Pflicht. "Uns muss bewusst sein, dass es nur durch harte Arbeit geht", sagte der Schweizer Jungstar der Sport Bild.

"Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir Schalke 04 sind, ein großer Klub, der in der Vergangenheit viel erreicht hat und vor zwei Jahren noch in der Champions League spielte", äußerte der 20-Jährige weiter: "Wir müssen jetzt unsere eigene Geschichte schreiben. Denn die Qualität in der Mannschaft ist vorhanden. Unser Ziel muss sein, nächstes Jahr wieder in drei Wettbewerben zu spielen."

Die Königsblauen hatten in der vergangenen Saison nach sieben Jahren erstmals wieder den Europacup verpasst. Embolo, für geschätzte 22,5 Millionen Euro vor einem Jahr vom FC Basel verpflichtet, war wegen eines Knöchelbruchs im Oktober fast die gesamte Spielzeit ausgefallen.

Embolo auch wieder selbst auf dem Platz

Jetzt steht der Schweizer Nationalspieler wieder auf dem Trainingsplatz und ist für den neuen Trainer Domenico Tedesco "ein Neuzugang". Auch er selbst sagt: "Es ist ein Neustart für mich. Ich bin froh, endlich wieder auf dem Platz zu stehen - und ich bin richtig hungrig."

Noch trainiert er dosiert. Ob er schon zu Beginn der neuen Spielzeit zum Einsatz kommen kann, ließ Tedesco noch offen. "Ich will den nächsten Schritt nach meiner schweren Zeit machen, mein altes Potenzial erreichen und zum Saisonstart in der Arena auf dem Platz stehen", sagte Tedesco.