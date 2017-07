Raffael: "Berlin wäre ein Traum"

International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Def y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 15:15 SC Freiburg -

Turin Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal

Raffael von Borussia Mönchengladbach ist trotz des durchwachsenen letzten Jahrs optimistisch. Der Stürmer der Fohlen setzt vor allem auf die Karte DFB-Pokal.

"Ich vermisse den Europapokal schon jetzt", stellte Raffael im Interview mit dem kicker fest. Der Stürmer sagt deshalb deutlich: "Unser Ziel sollte Europa sein. Wir wollen zurück ins internationale Geschäft. [...] Topgegner, hohe Qualität der Spiele, super Stimmung in den Stadien - solche Momente genießt man als Spieler."

Dafür muss in der Bundesliga aber eine bessere Saison her als zuletzt. Das ist auch dem 32-Jährigen bewusst: "Es wird schwierig, trotzdem ist für uns alles möglich. Grundlage wird sein, dass wir zurück zu unserer Heimstärke finden und eine Macht im Borussia-Park werden."

Nebenbei baut Raffael vor allem auf den Pokal: "Das Finale in Berlin wäre ein Traum. Wir haben letzte Saison gesehen, wie weit es für uns in diesem Wettbewerb gehen kann und dass uns alle Türen offenstehen, wenn die Leistungen stimmen."

Für ihn selbst geht es in die letzten zwei Jahre Vertrag. Wohin ihn anschließend der Weg führt, ist noch unklar: "Ich weiß noch nicht, was ich danach mache. Erst mal möchte ich in diesen zwei Jahren meine Leistung bringen und Erfolge mit der Borussia feiern. Dann sehen wir weiter."