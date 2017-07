Hecking: Kolo darf Gladbach verlassen

International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Def y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 15:15 SC Freiburg -

Turin Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal

Borussia Mönchengladbach und Timothee Kolodziejczak ist weiterhin keine Erfolgsgeschichte. Der Innenverteidiger darf laut Trainer Dieter Hecking einen neuen Verein suchen.

"Ich schließe seinen Abgang nicht aus, wenn ein Angebot kommt, mit dem alle leben können. Das kann bis zum 31. August ein Thema bleiben", wird Hecking von der Bild zitiert. Der 25-jährige Franzose kam erst im Januar 2017 in die Bundesliga, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Vielmehr erlebte Kolodziejczak in Deutschland einen Albtraum. Zwei Einsätze gegen den FC Schalke 04 sind alles, was sechs Monate später in seiner Akte steht. Für zehn Millionen Euro Ablöse auch ein schlechtes Geschäft für die Borussia, die sich wohl eine ähnliche Summe bei einem Abgang erhofft.

Hecking lässt Türspalt offen

"Es ist blöd gelaufen für Kolo. Er ist hier von Anfang an nicht so angekommen, wie er sich das dachte und wie wir uns das gedacht haben. Dann gab es auch keinen Grund, die Innenverteidigung mit Andreas Christensen und Jannik Vestergaard auseinanderzureißen", erklärt Hecking.

Für den Trainer ist aber auch klar, dass er einen Platz finden würde, sollte der Innenverteidiger sich weiterhin als Fohlen versuchen wollen: "Er hat sich immer positiv verhalten. Die Tür bleibt für ihn offen, links in der Dreierkette wäre er eine echte Alternative."