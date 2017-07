Zorc spricht Machtwort: Aubameyang bleibt

Erlebe

deinen Sport

live Premier League Di Live Poltawa -

Schachtjor Donezk Premier League Di 18:30 Dynamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Bromwich International Champions Cup Mi 13:20 FC Bayern München -

Arsenal Club Friendlies Mi 14:00 FC Schalke 04 -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:00 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 03:30 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter Mailand -

FC Schalke 04 International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:00 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:00 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:00 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:00 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United International Champions Cup Do 02:30 PSG -

Juventus Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 05:00 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge International Champions Cup So 00:00 Man City -

Tottenham Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 01:30 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:00 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos

Pierre-Emerick Aubameyangsoll Borussia Dortmund die Treue halten. Der Pokalsieger will den Torjäger nicht mehr im laufenden Transferfenster abgeben.





Am Dienstag tat Pierre-Emerick Aubameyang schon mal das, was er am liebsten tut: Tore schießen! Beim 3:1 (2:1)-Testspielsieg von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund auf der Asien-Reise im chinesischen Guangzhou gegen den 18-maligen italienischen Champion AC Mailand traf der 28 Jahre alte Bundesliga-Torschützenkönig zweimal (20., Foulelfmeter/63.).

Der pfeilschnelle Angreifer aus Gabun unterstrich auch unter dem neuen Trainer Peter Bosz seine großen Qualitäten und seinen Torriecher. Damit wurde deutlich, weshalb der Klub einem Transfer seines Vorzeigestürmers einen Riegel vorgeschoben hat. "Wir betrachten das Transferfenster für ihn als geschlossen, da ansonsten die Zeit zu knapp geworden wäre", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc und beendete damit wohl die Spekulationen über einen möglichen Verkauf des Torjägers in diesem Jahr.

Ursprünglich sollen sich die Westfalen den 26. Juli als Frist gesetzt haben. Um den Afrikaner hatten angeblich vor allem der englische Meister FC Chelsea und der italienische Renommierklub AC Mailand gebuhlt. Im Spiel gegen Milan trumpfte Auba so auf, wie ihn die Fans der Schwarz-Gelben kennen. Schnelles Erfassen der Offensivsituationen, Antrittsschnelligkeit und unnachahmlicher Zug zum Tor - Milan konnte sich selbst davon überzeugen, welch' dicker Fisch den Lombarden in Aubameyang möglicherweise durch die Lappen gegangen ist. In der 73. Minute ging Aubameyang in Guangzhou vom Platz und wurde durch Andre Schürrle ersetzt. Ein Doppelpack der Marke Auba reichte an diesem Tag.

Milans Geschäftsführer Marco Fassone hatte noch am Sonntag im Vereins-TV gesagt, dass Aubameyang neben Andrea Belotti und Alvaro Morata zu den Kandidaten für eine Verpflichtung durch die Lombarden zähle. Mindestens 70 Millionen Euro Ablöse wurden für den exzentrischen BVB-Star, der schon mal seinen Extratouren (klubfremde Ausrüstermaske bei Jubel nach Torerfolg sowie unangemeldete Trips nach Italien oder Frankreich) aus der Reihe tanzt, gehandelt.

Bislang hat der Gabuner aber immer seine Leistung bei den Schwarz-Gelben gebracht und das Vertrauen der Trainer mit Toren zurückgezahlt. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte schon am Sonntag Aubameyang ein Ultimatum für eine etwaigen Transfer gesetzt.

"Bislang liegt nichts auf dem Tisch. Wir warten noch ein paar Tage, aber wir werden nicht mehr lange warten", sagte der Geschäftsführer im Interview mit der Welt am Sonntag. Ein Wechsel gehe natürlich nur in einem gewissen Zeitfenster, das sich so langsam schließe, so Watzke: "Mir persönlich wäre es am liebsten, wenn er bei uns bleiben würde", sagte Watzke, der aber auch weiß: "Es gibt auf diesem Planeten schon noch ein paar Vereine, bei denen deutlich mehr verdient werden kann."

Die Blues des FC Chelsea sind immer noch auf der Suche nach einem Ersatz für den belgischen Nationalstürmer Romelu Lukaku, der für 100 Millionen Euro Ablöse am Ende vom FC Everton zu Manchester United gewechselt war. Zwischenzeitlich schienen die Londoner von Teammanager Antonio Conte die besseren Karten im Lukaku-Poker zu besitzen. Das Thema dürfte jetzt auch erledigt sein - oder packen die Londoner den ganz großen Geldkoffer aus und bieten im dreistelligen Millionenbereich, sodass der BVB umdenken könnte...?

Zuletzt hatten sich für Aubameyang einige Wechseloptionen zerschlagen. Der chinesische Erstliga-Aufsteiger Tianjin Quanjian verzichtete ebenso auf eine Verpflichtung des 28-Jährigen wie Paris St. Germain. Aber der BVB ist ja auch nicht die schlechteste Adresse in Europa.