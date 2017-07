Holzhäuser beendet Arbeit für Leverkusen

Erlebe

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:00 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City

Wolfgang Holzhäuser wird seine Arbeit für Bayer Leverkusen nach 19 Jahren endgültig beenden. Am 31. Juli scheidet der Funktionär, der den Klub gemeinsam mit Rudi Völler viele Jahre als Geschäftsführer erfolgreich geleitet hat, aus dem Gesellschafterausschuss aus. Das berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger.

1998 war der heute 67-jährige Holzhäuser vom DFB nach Leverkusen gewechselt. Bis 2004 war er kaufmännischer Geschäftsführer, ehe er nach dem Ausscheiden von Reiner Calmund alleiniger Geschäftsführer wurde. Nach dem Verlassen des operativen Geschäfts wurde Holzhäuser 2013 in den Gesellschafterausschuss der Fußballtochter der Bayer AG berufen.

In seiner Zeit beim DFB galt Holzhäuser als Wegbereiter des modernen Profifußballs und der DFL. Unter seiner Federführung wurde die Lizenzierung der Profiklubs eingeführt, die die Vereine vor Überschuldung schützen soll. Es folgte der Zusammenschluss der Profiklubs zum Ligaverband mit der Gründung der operativen Tochtergesellschaft DFL.

Dem Kölner Stadt-Anzeiger sagte Holzhäuser am Freitag: "43 Jahre Fußball fast immer in der ersten Reihe sind genug. Jetzt will ich mich endgültig dem Privatleben widmen. Zumal ich einen gehörigen Teil meines Lebens nach Mallorca verlegt habe."