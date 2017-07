Wendell: "Wechsel für mich kein Thema"

2. Liga Sa Jetzt Alle Highlights mit Ingolstadt-Union & Darmstadt Emirates Cup Live Arsenal -

Benfica First Division A Live Lokeren -

Brügge Super Liga Partizan -

Javor 1. HNL Rijeka -

Istra Super Cup Monaco -

PSG Serie A Palmeiras -

Avai International Champions Cup Man City -

Tottenham International Champions Cup Real Madrid -

Barcelona CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup Arsenal -

Sevilla First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Bröndby -

Lyngby Super Liga Rad -

Roter Stern Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic

Obwohl es Gerüchte über ein Interesse von AS Rom gab, bekennt sich der Brasilianer Wendell zu seinem Arbeitgeber Bayer Leverkusen. Für den linken Verteidiger, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, sei ein Wechsel aktuell kein Thema.

"Ich bin glücklich, dass ich für mein Spiel dennoch eine gewisse Anerkennung bekomme und dass ein Klub wie Rom Interesse an mir zeigt", sagte der 24-jährige im Interview mit Goal.

"Doch ich habe in der abgelaufenen Saison meinen Vertrag verlängert und bin froh, für einen so großen Verein spielen zu können", fügte er an.

Für seinen neuen Trainer Heiko Herrlich hat Wendell nur lobende Worte übrig: "Aktuell ist ein Wechsel für mich kein Thema. Ich bestreite momentan die Saisonvorbereitung bei Bayer und bin von der Philosophie, welche Heiko Herrlich verfolgt, absolut überzeugt".

Wendell wechselte im Sommer 2014 für kolportierte 6,5 Millionen Euro von Gremio Porto Alegre zu den Leverkusenern und bestritt seitdem 86 Bundesligaspiele.