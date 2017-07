Exklusiv: Arsenal jagt Frankfurt-Talent

Erlebe

Eintracht Frankfurts Aymen Barkok spielt derzeit mit der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der EM in Georgien. Vor dem Spiel gegen Bulgarien erfuhr SPOX, dass der SGE ein Angebot des FC Arsenal für den 19-Jährigen vorliegt.

Das soll sich im höheren einstelligen Millionen-Bereich bewegen. Der Klub von Coach Arsene Wenger beobachtet den offensiven Mittelfelfspieler bereits seit einiger Zeit und gab schon in der vergangenen Saison ein erstes offizielles Angebot ab, was die Eintracht damals jedoch ablehnte.

Barkok, dem in der vergangenen Saison zwei Tore und zwei Assists bei 18 Bundesliga-Einsätzen gelangen, steht aber nicht nur in England hoch im Kurs. Auch innerhalb der Bundesliga gibt es Interesse am Nationalspieler. Sein Vertrag in Frankfurt läuft allerdings noch bis 2020.