Bittencourt: "Modeste? Ersetzbar"

Erlebe

deinen Sport

live Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon

Anthony Modeste könnte den 1. FC Köln in diesem Transfersommer in Richtung China verlassen. Leonardo Bittencourt beobachtet die Situation aus der Distanz ganz entspannt.

Modeste hält ganz Köln in Atem. Die Mannschaft aber nicht, so Bittencourt in der Bild. Der Mittelfeldspieler sieht die Situation ganz entspannt: "Er ist nicht hier und deshalb momentan auch nicht das große Thema bei uns. Dafür sind wir alle professionell genug."

Bittencourt erklärt bezüglich des Franzosen: "Jeder Spieler ist ersetzbar. Rein persönlich ist es immer schade, wenn jemand geht, weil jeder Mensch einzigartig ist und wir alle Tony mögen. Aber als Fußballer springen dann eben andere ein. Es ist unser Beruf."

Der 23-Jährige verstand sich gut mit Modeste. "Als Spieler weiß ich, dass Freunde, die man in diesem Geschäft kennengelernt hat, auch mal wieder weg sind. Die Wege trennen sich irgendwann", erklärte er und gab an, sich nur auf die Vorbereitung mit dem FC zu fokussieren.

Selbst habe er nicht mit dem Stürmer gesprochen. Und auch ohne Modeste stellte Bittencourt fest: "Es wird auf jeden Fall eine harte Saison. Aber wenn wir es wieder schaffen, als Kollektiv so aufzutreten und zu funktionieren, dann traue ich uns viel zu. Die Voraussetzungen sind da. Unser Kern ist zusammengeblieben."