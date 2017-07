Diese Testspiele seht ihr live auf DAZN

Erlebe

Die Bundesligisten haben die Vorbereitung zur Saison 2016/17 aufgenommen, im Rahmen dieser treten Hertha BSC und der 1. FSV Mainz 05 zu Testspielen bei Mannschaften aus der dritten Liga an. Hier erfahrt ihr alle Infos zu den Spielen, zu den Mannschaften und den Partien, die drei Vorbereitungsspiele sind live auf dem Streaming-Dienst DAZN zu sehen.

Wann und wo findet die Partie Wehen Wiesbaden gegen Mainz 05 statt?

Am Samstag, den 15. Juli 2017, tritt der FSV Mainz 05 mit dem neuen Trainer Sandro Schwarz zum Testspiel beim SV Wehen Wiesbaden an. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 16 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden.

Wie schloss Wehen Wiesbaden die letzte Saison ab?

Wehen Wiesbaden landete in der vergangenen Drittliga-Saison im Mittelfeld der Tabelle auf Platz sieben.

Wann startet Wehen Wiesbaden in die Saison?

Eine Woche nach dem Vorbereitungsspiel gegen den FSV Mainz startet Wiesbaden am Samstag, den 22. Juli , mit einem Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena in die neue Drittliga-Saison.

Auf welche Spieler muss Mainz 05 noch verzichten?

Alexander Hack und Gaetan Bussmann mussten aufgrund von Verletzungen auf den Trainingsauftakt verzichten, die Rückkehr ins Teamtraining ist bei beiden Spielern noch nicht terminiert. Offensivspieler Emil Berggreen erhielt verlängerten Urlaub und absolviert ein individuelles Aufbautraining in den USA. U21-Nationalspieler Levin Öztunali steigt nach der siegreichen Europameisterschaft am 17. Juni in das Teamtraining ein.

Die vier Neuzugänge Rene Adler, Alexandru Maxim, Viktor Fischer und Kenan Kodro stiegen hingegen alle pünktlich zum Trainingsauftakt ein.

Wann und wo findet die Partie RW Erfurt gegen Hertha BSC statt?

Im Rahmen des Thüringer Medien-Cups tritt Hertha BSC am Samstag, den 15. Juli 2017, zum Testspiel bei RW Erfurt an. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr, Schauplatz ist das Erfurter Steigerwaldstadion.

Wie schloss RW Erfurt die letzte Saison ab?

RW Erfurt steckte in der vergangenen Saison lange im Tabellenkeller der dritten Liga, schaffte als 14. aber schlussendlich den Klassenerhalt.

Wann startet RW Erfurt in die neue Saison?

Eine Woche nach dem Spiel gegen Hertha BSC startet RW Erfurt am Samstag, den 22. Juli, mit einem Heimspiel gegen Preußen Münster in die neue Drittliga-Saison.

Auf welche Spieler muss Hertha BSC noch verzichten?

Die deutschen U21-Nationalspieler Davie Selke, Mitchell Weiser und Niklas Stark werden nach der erfolgreichen Europameisterschaft am 17 Juli zurück erwartet, selbiges trifft auf Neu-Nationalspieler Marvin Plattenhardt nach dem Gewinn des Confed-Cups mit der deutschen A-Nationalelf zu.

Neben Neuzugang Karim Rekik nimmt auch Jonathan Klinsmann, Sohn des Ex-Stürmers Jürgen Klinsmann, als Probespieler an der Saisonvorebreitung der Berliner teil.

Wann und wo findet die Partie Carl Zeiss Jena gegen Hertha BSC statt?

Im Rahmen des Thüringer Medien-Cups gastiert Hertha BSC am Sonntag, den 16. Juli, zum Testspiel beim FC Carl Zeiss Jena. Die Partie wird um 15.30 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena angepfiffen.

Wie schloss Carl Zeiss Jena die letzte Saison ab?

Als Meister der Regionalliga Nordost setzte sich Carl Zeiss Jena in den Aufstiegsspielen gegen Viktoria Köln durch und stieg somit zum ersten Mal in die eingleisige dritte Liga auf.

Wann startet Carl Zeiss Jena in die Saison?

Der Aufsteiger gastiert zum Saisonauftakt am 22. Juli beim SV Wehen Wiesbaden.

Die drei Testspiele im Überblick

Partie Ort Datum Uhrzeit SV Wehen Wiesbaden - FSV Mainz 05 Brita-Arena, Wiesbaden 15. Juli 16 Uhr RW Erfurt - Hertha BSC Steigerwaldstadion, Erfurt 15. Juli 19.30 Uhr Carl Zeiss Jena - Hertha BSC Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena 16. Juli 15.30 Uhr

Wo kann ich die Testspiele von Mainz und Hertha BSC verfolgen?

Die drei Vorbereitungsspiele sind live auf dem Streaming-Dienst DAZN zu sehen.