Götze bestätigt Rückkehr ins Training

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:06 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau

Die Leidenszeit hat ein Ende: Weltmeister Mario Götze nimmt beim DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund nach fünfmonatiger Pause wieder das Training auf.

"Morgen kann ich in die dritte Phase meines Reha-Programms einsteigen. Das bedeutet: Mit meinen BVB-Teamkollegen den Leistungstest zu absolvieren und dann in den nächsten Tagen ins Training einzusteigen", schrieb der 25-Jährige am Donnerstag bei Instagram: "Ich freue mich unendlich, wieder auf dem Platz zu stehen und bald in unserem Tempel wieder Fußball spielen zu können."

Götze war vom BVB am 27. Februar wegen einer Stoffwechselstörung auf unbestimmte Zeit aus dem Training genommen worden. Sein letztes Pflichtspiel hat der Offensivmann am 29. Januar absolviert. Die Dortmunder beginnen ihre Saisonvorbereitung am Freitag mit der üblichen Leistungsdiagnostik, erstes Testspiel ist das Duell beim Viertligisten Rot-Weiss Essen am Dienstag (11. Juli).

"Ich bin echt auf einem sehr guten Weg", schrieb Götze, der in seiner Zwangspause wesentlich schlanker und athletischer geworden ist. Er sei stolz auf seine BVB-Mitspieler und freue sich "total, dass sie den DFB-Pokal wieder nach Dortmund geholt haben. Die Bilder vom Korso mit den Fans waren der Wahnsinn und erinnerten mich an meine ersten Titel mit dem BVB."