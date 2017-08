Frühreifer Käpt'n auf der Suche

Copa Sudamericana Libertad -

Huracan UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Mit der AS Monaco erlebte Abdou Diallo sein bisheriges Karriere-Highlight: der erste Einsatz in der Champions League. Dennoch entschied sich der Innenverteidiger für einen Wechsel zum FSV Mainz 05. Er ist auf der Suche nach Spielzeit und Wissen.

"Ja, dieser Abdou Diallo ist ein interessanter Spieler", hielt sich der Mainzer Trainer Sandro Schwarz einen Tag vor der Verpflichtung Diallos, zurück. Damals ahnte niemand, was vor der offiziellen Transferbekanntgabe noch alles erst geschehen musste.

Schwarz machte sich gemeinsam mit Sportvorstand Rouven Schröder auf den Weg in Richtung Flughafen, ehe sie den nächsten Flieger nach Monaco bestiegen. Das Ziel hatten beide klar vor Augen: Diallo von der Cote d'Azur nach Rheinland-Pfalz lotsen. Klingt erstmal schwer, aber erwies sich schließlich doch als erfolgreich.

"Ich habe mit einigen Coaches geredet. Aber Sandro Schwarz war der einzige Trainer, der zu mir nach Monaco kam. Das hat mir gezeigt, dass er mich wirklich will", sagte Diallo der Bild. Zu den Interessenten gehörten auch der AC Florenz und Feyenoord Rotterdam. Doch beiden gab der 21-Jährige einen Korb. Zu sehr beeindruckte ihn der Aufwand, den Mainz für ihn betrieb. So erarbeitete sich Schwarz Diallos Vertrauen.

Diallo ohne Perspektiven bei Monaco

Vertrauen scheint beim Franzosen eine große Rolle zu spielen. Bereits während seiner Jugend warfen Vereine wie Stade Rennes oder der FC Nantes ein Auge auf den talentierten Innenverteidiger. Doch Diallo entschied sich schnell für die AS Monaco. Als Grund gab er die Atmosphäre an, da er sich im Fürstentum am wohlsten fühlte und weil er seiner Familie nah sein wollte. Schnell warf er sein Herzblut in den Verein und drang bis zu den Profis vor.

"Ich habe AS Monaco in meiner Haut. Ich wurde hier trainiert und ich will hier bleiben", sagte er 2015 bei planate-asm.fr.

Doch die Perspektiven im Kader der Monegassen wurden für den jungen Franzosen immer düsterer. Er absolvierte vergangene Saison fünf Spiele in der Ligue 1 sowie eine Partie in der Champions League (0:3 in der Gruppenphase bei Bayer Leverkusen). Doch trotz des internationalen Debüts und dem Wunsch, sich in Monaco durchzubeißen, musste der ambitionierte Youngster einsehen, dass er zu wenig effektive Spielzeit erhielt.

"Für mich ist wichtig, mehr zu spielen. Die Chance gibt mir Mainz! Außerdem wird das Interesse an der Bundesliga in Frankreich immer größer, Deutschland hat den Ruf, Talente besser zu machen", äußerte sich Diallo bei der Bild.

Zwischenstation Mainz 05?

"Besser" ist hier das Stichwort, denn durch mehr Spielzeit erhofft Diallo sich eine spielerische Weiterentwicklung und auf sich aufmerksam zu machen, um sich für größere Klubs zu empfehlen. Mainz sieht er also eher als eine Art Zwischenstation.

Positive Erfahrungen machten bei Mainz auch seine Landsleute Jean-Philippe Gbamin und Gaetan Bussmann, die bereits in den letzten zwei Spielzeiten den Wechsel in die Bundesliga wagten. Gbamin und Diallo kennen sich bereits länger. Schon in der Junioren-Nationalmannschaft teilten sie sich ein Zimmer. Aktuell ist Diallo sogar Kapitän der französischen U21.

Die Rolle als Anführer steht ihm. Diallo verfügt über eine gute Antizipationsfähigkeit und agiert stark im Kopfballspiel. Zudem ist er sehr schnell, kann dadurch variabel eingesetzt werden und für Wirbel sorgen. Beispielsweise als Sechser oder linker Verteidiger wäre der Franzose denkbar.

Der technisch begabte Linksfuß spielt am liebsten Flach hinten raus. Wenn es das Spiel jedoch verlangt, ist er durchaus in der Lage, das Spiel durch individuelle Aktionen mit nach vorne zu treiben. Oben drauf kommt eine eine positive Mentalität, die Mainz weiterhelfen kann.

Doch das zarte Alter von 21 Jahren bringt natürlich auch einige Schwachstellen mit sich. Genau an dem Punkt will Mainz ansetzen. "Sie haben gesagt, wenn du kommen willst dann werden wir dir helfen", sagte der Franzose der Lampertheimer Zeitung über den FSV Mainz. Vor Allem in Zweikämpfen greift Diallo noch oft zu überhastet ein.

Das sind die Transferbilanzen von Bayern, BVB & Co. © getty 1/19 Wir haben uns mit der Frage beschäftigt: Wie wirtschaften die Bundesligisten in der Sommertransferperiode 2017/18? Die simple Rechnung: Transfer-Einnahmen minus Ausgaben = Bilanz. Hier geht's zum Ranking... © getty 2/19 Platz 1: Bayer Leverkusen. Transferplus: 44,80 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Sven Bender für 12,50 Mio. von Borussia Dortmund. Teuerster Verkauf: Hakan Calhanoglu für 22 Mio. zum AC Milan © getty 3/19 Platz 2: SC Freiburg. Transferplus: 19,60 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Pascal Stenzel für 4 Mio. von Borussia Dortmund. Teuerster Verkauf: Maximilian Philipp für 20 Mio. zu Borussia Dortmund © getty 4/19 Platz 3: TSG 1899 Hoffenheim. Transferplus: 8,55 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Havard Nordveidt für 7 Mio. von West Ham United. Teuerster Verkauf: Niklas Süle für 20 Mio. zum FC Bayern München © getty 5/19 Platz 4: FSV Mainz 05. Transferplus: 7,55 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Abdou Diallo für 5 Mio. von AS Monaco. Teuerster Verkauf: Jhon Cordoba für 17 Mio. zum 1. FC Köln © getty 6/19 Platz 5: Hertha BSC. Transferplus: 3,5 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Davie Selke für 8 Mio. von RB Leipzig. Teuerster Verkauf: John-Anthony Brooks für 17 Mio. zum VfL Wolfsburg © getty 7/19 Platz 6: Borussia Dortmund. Transferplus: 1,5 Mio. Euro. Teuerste Einkäufe: Maxi Philipp für 20 Mio. (Freiburg), Mo Dahoud für 12 Mio. (Gladbach) (Foto), Ömer Toprak für 12 Mio. (Leverkusen). Teuerster Verkauf: Matthias Ginter für 17 Mio. nach Gladbach © getty 8/19 Platz 7: Werder Bremen. Transferplus/-minus: 0 Euro. Teuerster Einkauf: Ludwig Augustinsson für 4,5 Mio. von FC Kopenhagen. Teuerster Verkauf: Serge Gnabry für 8 Mio. zum FC Bayern München © getty 9/19 Platz 8: FC Augsburg. Transferminus: 4,25 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Michael Gregoritsch für 5,5 Mio. vom Hamburger SV. Teuerster Verkauf: Dominik Kohr für 2 Mio. zu Bayer Leverkusen © getty 10/19 Platz 9: Hannover 96. Transferminus: 4,75 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Julian Korb für 3 Mio. von Borussia Mönchengladbach. Teuerster Verkauf: Andre Hoffmann für 250.000 zu Fortuna Düsseldorf © getty 11/19 Platz 10: Borussia Mönchengladbach. Transferminus: 8,75 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Matthias Ginter für 17 Mio. von Borussia Dortmund. Teuerster Verkauf: Mo Dahoud für 12 Mio. zu Borussia Dortmund © getty 12/19 Platz 11: VfB Stuttgart. Transferminus: 9,1 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Chadrac Akolo für 6 Mio. vom FC Sion. Teuerster Verkauf: Alexandru Maxim für 3 Mio. zu Mainz 05 © getty 13/19 Platz 12: Hamburger SV. Transferminus: 10,5 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Kyrgiakos Papadopoulos für 6,5 Mio. (Leverkusen), Andre Hahn (Foto) für 6 Mio. (Gladbach). Teuerster Verkauf: Michael Gregoritsch für 5,5 Mio. zum FC Augsburg © getty 14/19 Platz 13: Eintracht Frankfurt. Transferminus: 11,05 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Sebastien Haller für 7 Mio. vom FC Utrecht. Teuerster Verkauf: Bastian Oczipka für 4,5 Mio. zum FC Schalke © getty 15/19 Platz 14: VfL Wolfsburg. Transferminus: 15 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: John-Anthony Brooks für 17 Mio. von Hertha BSC. Teuerster Verkauf: Ricardo Rodriguez für 18 Mio. zum AC Milan © getty 16/19 Platz 15: 1. FC Köln. Transferminus: 28,05 Mio. Euro. Teuerste Einkäufe: Jhon Cordoba (l.) für 17 Mio. (Mainz), Jannes Horn (r.) für 7 Mio. (Wolfsburg). Teuerster Verkauf: Anthony Modeste für 5,7 Mio. Leihe zu TJ Quanjan © getty 17/19 Platz 16: RB Leipzig. Transferminus: 29,3 Mio. Euro. Teuerste Einkäufe: Jean-Kevin Augustin (Foto) für 13 Mio. (PSG), Bruma für 12,5 Mio. (Galatasaray). Teuerster Verkauf: Davie Selke für 8 Mio. zu Hertha BSC © getty 18/19 Platz 17: FC Schalke 04. Transferminus: 46,75 Mio. Euro. Teuerster Einkauf: Nabil Bentaleb für 18 Mio. von Tottenham Hotspur. Teuerster Verkauf: Fabian Giefer für 750.000 zum FC Augsburg © getty 19/19 Platz 18: FC Bayern. Transferminus: 76,2 Mio. Euro. Teuerste Einkäufe: Corentin Tolisso (Foto) für 41,5 Mio. (Lyon), Kingsley Coman für 21 Mio. (Juventus), Niklas Süle für 20 Mio. (Hoffenheim). Teuerster Verkauf: Mehdi Benatia für 17 Mio. zu Juventus

Mehr als nur ein Team-Wechsel

Bei einem solchen Transfer ist außerdem immer zu berücksichtigen, was ein so junger Spieler auch abseits des Feldes bewältigen muss: die Integration in ein neues Umfeld, mit allem was es mit sich bringt. Neue Sprache lernen, neue Kontakte knüpfen, sich ein neues Lebensumfeld schaffen. Diese Dinge könnte es Diallo neben seinen spielerischen Schönheitsfehlern erschweren, sein Potenzial voll und ganz auszuschöpfen.

Doch die Eingliederung in das Team läuft bisher gut an. "Die meisten sprechen Englisch. Und mein Englisch ist ganz gut. Alle versuchen, mir zu helfen", äußerte sich Diallo. Davon ist nicht nur auf persönlicher Ebene die Rede, sondern auch auf taktischer. Denn in Mainz soll er laut Schröder definitiv erstmal als Innenverteidiger zum Einsatz kommen.

Der verletzungsbedingte Ausfall von Niko Bungert und Alexander Hack spielen ihm dabei natürlich in die Karten. Auch Leon Balogun ist angeschlagen. Daneben spricht auch seine Erfahrung als Kapitän für ein frühes Startelf-Debüt.

Somit könnten schon bald die ersten Bundesliga-Einsätze auf Diaollo warten. Gestaltet er diese zum Auftakt gegen Hannover 96 und danach gegen den zweiten Aufsteiger VfB Stuttgart erfolgreich, ist der Konkurrenzkampf zwischen den Mainzer Verteidigern offiziell eröffnet.