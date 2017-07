Alle Infos zur Asienreise des BVB

Erlebe

Auch 2017 geht Borussia Dortmund im Rahmen der Saisonvorbereitung auf Asienreise und bestreitet Vorbereitungsspiele in Japan und China. Dabei fehlen dem Pokalsieger allerdings einige Leistungsträger. Hier gibt es alle Infos zu den Terminen und dem Kader des BVBs.

Warum unternimmt der BVB eine Asienreise?

Pokalsieger Borussia Dortmund ist im Rahmen der Bundesliga World Tour in Asien unterwegs. Der BVB macht dabei also nicht nur Werbung für seine eigene Marke, sondern im internationalen Wettbewerb auch für die Bundesliga.

"Wir freuen uns, auch in diesem Jahr in Asien zu Gast zu sein. Gerne erinnern wir uns an vergangene Besuche zurück und wissen: Sowohl in Japan als dann auch in China werden wir auf viele eingefleischte und extrem loyale BVB-Fans treffen", sagte Marketingdirektor Carsten Cramer.

Wann findet die Asienreise des BVB statt?

Am Freitag, den 7. Juli, begann in Dortmund die Vorbereitung auf die neue Saison. Sechs Tage später, am 13. Juli 2017, beginnt die Tour durch Asien. Bis zum 19. Juli ist man in Fernost unterwegs und bestreitet dabei zwei Testspiele. Eines davon ist Teil des International Champions Cup.

"Die Tatsache, dass sowohl die J. League als auch die Organisatoren des ICC uns für ihre Formate ausgewählt und eingeladen haben, verdeutlicht den hohen Stellenwert, den der BVB sich in den vergangenen Jahren sportlich in aller Welt erarbeitet hat", sagte Hans-Joachim Watzke.

Bereits 2016 tourte der BVB durch Asien. Damals trat man beim Champions Cup in China gegen Manchester United und Manchester City an.

Welche Testspiele bestreitet Borussia Dortmund auf der Asienreise 2017?

Datum Gegner Austragungsort Anstoßzeit 15. Juli Urawa Red Diamonds Saitama (Japan) 12.10 Uhr deutscher Zeit 18. Juli AC Milan (ICC) Guangzhou (China) 13.20 Uhr deutscher Zeit

© getty

Wo kann ich Spiele der Audi Summer Tour im Internet sehen?

Der Onlinestreaming-Dienst DAZN überträgt in der Sommerpause ausgewählte Freundschafftspiele. So zeigt DAZN auch viele Spiele vom International Champions Cup, auch die Partien gegen Arsenal und Milan werden live übertragen.

Der erste Monat von DAZN ist kostenlos, alle weiteren Monate kosten 9,99 Euro.

© getty

Welche BVB-Spieler fehlen auf der Asienreise?

Julian Reus - Kreuzbandanriss

Julian Weigl - Sprunggelenksbruch

Raphael Guerreiro - Fußverletzung

Shinji Kawaga - ausgekugelte Schulter

Mahmoud Dahoud - Urlaub nach U21-EM

Maximilian Philipp - Urlaub nach U21-EM

Abwehrchef Sokratis hat derzeit ebenfalls noch Sonderurlaub, steigt aber in der kommenden Woche ins Training ein. Kagawa absolviert seine Reha derzeit in Japan und stößt während der Asienreise zum Team. Mario Götze, der zuletzt nach seiner Stoffwechselerkrankung ins Training einstieg, ist Stand jetzt dabei.