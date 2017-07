So sieht der Spielplan des 1. FC Köln aus

Erlebe

Mit der Veröffentlichung des Spielplans für die Bundesliga-Saison 2017/18 stehen alle wichtigen Termine der Saison des 1. FC Köln fest. SPOX gibt einen Überblick über die wichtigsten Termine und den gesamten FC-Plans.



Gegen wen spielt der 1. FC Köln zum Saisonauftakt?

Den Kracher für den 1. FC Köln gibt es direkt zum Auftakt: Der FC reist am ersten Spieltag zum Derby zu Borussia Mönchengladbach! Die Kölner haben in den Derbys der jüngeren Vergangenheit gemischte Erfahrungen gemacht: Seit 2012 gab es sieben Duelle zwischen Gladbach und dem FC, davon gewann Köln nur zwei (November 2016 2:1 und September 2015). Vier Partien gingen an die Fohlen, nur ein Mal (2014) trennten sich beide Teams unentschieden - das allerdings dafür gleich torlos.

Auf wen trifft der 1. FC Köln am 34. Spieltag?

Am 17. und 34. Spieltag bekommt es Köln mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Dabei hat der FC zunächst am 17. Spieltag (16. Dezember) Heimrecht, am 34. Spieltag dann muss das Team aus der Domstadt auswärts ran.

Wann steigen die Derbys gegen Gladbach und Leverkusen?

In den Genuss des Derbys gegen Gladbach kommt Köln ja bereits am ersten (und 17.) Spieltag. Bis zu den Duellen mit Bayer Leverkusen dagegen müssen FC-Fans länger warten: Köln trifft erst am zehnten Spieltag auf die Werkself, und das zunächst auswärts. Das Rückspiel am 27. Spieltag steigt dann in der Domstadt.

Wann spielt Köln gegen Bayern und gegen Dortmund?

Köln-Fans dürfen sich nach dem frühen Derby gegen Gladbach schon bald auf einen weiteren Leckerbissen freuen: Der FC trifft bereits am vierten Spieltag auf Borussia Dortmund, zunächst allerdings auswärts. Gegen den FC Bayern München dagegen geht es erst sehr spät zur Sache - am 16. Spieltag. Auch hier muss Köln in der Hinrunde auswärts ran und empfängt die Münchner dann in der Rückrunde am 33. Spieltag in Köln.

Wann steigt Köln in den DFB-Pokal ein?

Noch eine Woche vor dem offiziellen Bundesliga-Saisonstart steht die erste Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Der 1. FC Köln trifft dabei auswärts auf den Leher TS Bremerhaven, ein Fünftligist.

Wann beginnt die Europa League für den 1. FC Köln?

Köln hat sich direkt für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert, insofern muss der FC in den Quali-Runden nicht ran. Die Gruppenphase wird am 25. August ausgelost, erster Spieltag ist dann am 14. September.

Der gesamte Spielplan des 1. FC Köln im Überblick