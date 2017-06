"Feigling"-Attacke: Geldstrafe für Konoplyanka

Montag, 05.06.2017

"Dafür wird er sanktioniert, er wird eine saftige Geldstrafe bekommen. Das geht so nicht", erklärte der Manager der Knappen gegenüber Sport Bild. Die Höhe der Strafe sei jedoch noch nicht festgelegt. Heidel wolle nach eigenen Angaben noch ein Vier-Augen-Gespräch abwarten.

Bislang war der 27-Jährige für den Schalke-Boss jedoch nicht erreichbar.

Der Flügelspieler, der in der abgelaufenen Saison nur 17 Einsätze für die Königsblauen bestritt, hatte am Sonntag in einem Videointerview mit der ukrainischen Seite FootballHub deutliche Kritik an seinem Trainer geübt und ihn unter anderem als "Feigling" bezeichnet. Weinzierl hatte dem Ukrainer zuletzt mitgeteilt, dass er aufgrund defensiver Defizite nicht mehr mit ihm plane.

Yevhen Konoplyanka im Steckbrief