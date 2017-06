Jantschke: "Treue nicht mehr den Stellenwert"

Montag, 19.06.2017

Seit elf Jahren ist Tony Jantschke bei den Fohlen. Dennoch findet er, dass sich die Einstellung zur Vereinstreue geändert hat. "Nicht nur auf Spielerseite. Ich glaube, dass sich die Fans damit abgefunden haben, dass das Thema Vereinstreue nicht mehr diesen Stellenwert wie früher besitzt", erklärt er im kicker-Interview.

Das Gleiche gelte auch für die Mischung aus Erfolg und Romantik: "Glauben Sie, die Fans in den Stadien jubeln, weil fünf Spieler aus dem eigenen Stall in der Startelf stehen? Nein, sie wollen tollen Fußball sehen und das Spiel gewinnen."

Auch wenn der 27-Jährige in seiner Karriere nur noch in Mönchengladbach spielen sollte, würde er "nie ein Wappen küssen". Das hat auch einen einfachen Grund: "Wenn Max Eberl erklärt, dass er mir zwei neue Spieler vor die Nase setzt und ich am besten den Klub verlasse - mein ständiges Wappenküssen würde mir auch nicht helfen."

Seinen Vertrag bei den Fohlen hat Jantschke erst vor kurzem bis 2021 verlängert. Die Verhandlungen haben "drei E-Mails" und "ein Gespräch" gedauert, "dann war im Grunde alles durch".

Tony Jantschke im Steckbrief