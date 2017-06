Wechselt La Corunas Insua zu Schalke?

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad

Laut dem spanischen Radiosender Onda Cero steht Schalke 04 vor der Verpflichtung des Innenverteidigers Pablo Insua von Deportivo La Coruna. Bereits am vergangenen Wochenende soll der Spanier zu finalen Gesprächen in Gelsenkirchen gewesen sein.

Die Königsblauen wären bereit, 3,5 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Der 23-Jährige hat bei La Coruna noch einen Vertrag bis 2020, war seit 2015 jedoch an CD Leganes ausgeliehen. In der vergangenen Saison kam er auf 29 Einsätze in LaLiga.