Wagner, der Spätzünder

Montag, 05.06.2017

Am 29. Juni 2009 war Sandro Wagner der Star in einer Mannschaft künftiger Weltklasseleute. In Malmö schoss er die deutsche U21 mit zwei Toren zum EM-Titel. Seine zehn Mitspieler aus der Startaufstellung sind ausnahmslos Nationalspieler geworden, sie kommen alle gemeinsam auf 476 Länderspiele. Sechs von ihnen wurden Weltmeister - nur bei Sandro Wagner steht die Null. Noch.

Doch ausgerechnet jetzt, da es sich in Kopenhagen gegen Dänemark am Dienstag ändern wird, ist niemand von damals dabei. Manuel Neuer, Mats Hummels, Mesut Özil, Sami Khedira, Jerome Boateng - geschont oder verletzt. Sandro Wagner ist's egal: "Ich freue mich riesig. Seit ich Fußball spiele, ist es ein absoluter Traum für mich." Entsprechend gut gelaunt stieg er am Düsseldorfer Flughafen am Montagmorgen in den Flieger.

Es ist kein Geheimnis, dass Sandro Wagner, ein Lautsprecher unter medial durchgestylten Fußballern, sich seit Jahren schon für den "mit Abstand besten deutschen Stürmer" hält. Bereits ebenso lange ist Joachim Löw anderer Meinung - jedoch: "Er bringt eine andere Note ins Spiel", sagt der Bundestrainer. Und, ein Grund für sein Umdenken: "Er ist offen, ehrlich und direkt."

In der Tat. Manchmal schmerzhaft offen. Zum Beispiel, wenn er über Frauenfußball lästert ("Frauen und Fußball - das passt nicht") oder, was deutlich harmloser war, Fußballer als - gemessen am Druck - teilweise unterbezahlt bezeichnet. "Der charmanteste Großkotz des deutschen Fußballs", schrieb die Tageszeitung Die Welt danach.

Damit verglichen, präsentierte sich Sandro Wagner zuletzt geradezu handzahm. "Der Confed Cup ist ja nicht so beliebt bei den meisten", sagte er DFB-gerecht, "aber ich bin ja froh, dass es ihn gibt. Eine super Sache für mich, ich bin sehr, glücklich und dankbar."

Confed Cup: Wagners Chance

Sandro Wagner: Seine besten Sprüche

An Selbstvertrauen hat es Sandro Wagner noch nie gemangelt. Deswegen haut er wieder mal einen raus: "Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer."

Der Umgang mit Trainer Julian Nagelsmann ist für den Stürmer einfach: "Ich duze den Trainer. Ich bin ja drei Monate älter. Aber im Ernst. Es gibt nur gute und schlechte Trainer. Julian ist ein Guter!"

Nationalmannschaft? Ist Wagner scheißegal: "Die Diskussion nervt! Entweder Jogi Löw lädt dich ein oder nicht. Das muss man akzeptieren, und das akzeptiere ich."

Er nimmt es mit Galgenhumor: "Für jeden Fußballer ist es schön, für sein Land zu spielen. Und da das Land Bayern keine Nationalmannschaft hat, hoffe ich weiter für Deutschland spielen zu dürfen."

Durchsetzen bei der TSG? Gar kein Problem - das wusste Magic Sandro von Anfang an: "Die TSG hat mich ja nicht als Maskottchen verpflichtet, sondern als Stürmer, der Tore macht."

Im Sommer hat sich Wagner schützend vor Mario Götze gestellt. Was er von den Kritikern des WM-Helden hält? "Andere 23-Jährige, die über ihn lästern, sind jedes Wochenende saufen, haben keinen Plan vom Leben, wohnen noch bei Mama und Papa - und der Junge steht seit Jahren in der Öffentlichkeit und kriegt Dresche ohne Ende."

"In der Wahrnehmung bin ich sicher nicht einer der beliebtesten Spieler. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich bin keiner, der sich verstellt. Die Leute wissen ja auch nichts von mir. Ich habe kein Facebook-Profil, wo ich meinen Hamster fotografiere."

"Ich trinke keinen Alkohol, fahre nach München zu meiner Familie", nach der Frage, wie der Klassenerhalt der Darmstädter gefeiert wird

"Da oben waren welche, die haben mich immer ausgepfiffen und gesagt: 'Das ist ein Blinder!' Denen habe ich gezeigt, dass ich so blind nicht sein kann." Wagner zu seiner Beziehung mit den Hertha-Fans

"Ich würde nichts anderes machen. Aber ich konnte mich ja bei Hertha nicht selber aufstellen.", auf die Frage, was er bei Hertha BSC anders gemacht hätte

"Ganz und gar nicht! Dort spiele ich doch auch um den Klassenerhalt.", auf die Frage, ob der Wechsel von Hertha BSC zu Darmstadt 98 ein Rückschritt ist

"Gemessen an all dem, was man aufgibt, finde ich, dass auch die bei Bayern zu wenig verdienen - selbst 12 Millionen oder so"

Wagner über Bayern: "Es ist Wahnsinn, wenn die anrollen mit sechs, sieben Weltklassespielern vorne drin. Da möchte ich nicht Abwehrspieler sein"

"Mich interessieren keine Leute, die im Internet anonym schreiben. Es ist unglaublich, wer alles seinen Senf dazugeben kann. Solche Leute sind für mich bemitleidenswert, weil sie sich offensichtlich allein daran ergötzen, andere schlechtzumachen"

"Ich finde, Frauen und Fußball, das passt nicht. Aber vielleicht finden die Damen auch meinen Spielstil schlimm - völlig in Ordnung"

"Vieles meiner Fußball-Kollegen finde ich nur noch peinlich und zum Fremdschämen. Was sie teilweise auf diesen Seiten von sich geben, das ist für mich nicht nachvollziehbar"

"Politik ist mein großes Hobby. Ich kann mir sogar vorstellen, später mal in Bayern Politik zu machen, in einer kleineren Funktion. Ich bin Bayer, da ist die CSU groß."

"Er ist wie ich 1,94 Meter groß. Aber ich bin bayrische 1,94 m, die sind noch etwas höher.", auf die Frage, ob Ex-Hertha-Teamkollege Jens Hegeler größer ist als er selbst

"Zum Schiedsrichter sage ich nichts. Bevor ich eine Geldstrafe bekomme, kaufe ich mir lieber eine schicke Uhr". Wagner nach einem Spiel gegen Augsburg

Nach dem geschafften Klassenerhalt mit Darmstadt war auch Wagner sprachlos: "Es war verdammt schwer das zu schaffen, mir fehlen die Worte, heute bin ich ein schlechter Gesprächspartner."

Das muss er auch sein: Denn ohne den Confed Cup würde er diese Chance mit 29 kaum bekommen. Ganze drei Weltmeister hat Löw für das Turnier in Russland (17. Juni bis 2. Juli) nominiert - und im Sturm auf Mario Gomez verzichtet. Auch für den Test in Dänemark und das wenig brisante WM-Qualifikationsspiel in Nürnberg gegen San Marino am Samstag. Löws Experiment öffnet ihm die Tür.

Sandro Wagner ist ein aggressiver, körperlicher Spieler, der den Trashtalk pflegt. Anfang April stand nach einem Sturz der obere Teil seines Zeigefinger in groteskem Winkel vom Rest ab. Wagner? Ließ sich den Finger einrenken und machte weiter. Auf elf Saisontore brachte er es für 1899 Hoffenheim - er ist drei Monate älter als sein Trainer Julian Nagelsmann.

Selbstverständlich mangelt es Sandro Wagner jedoch auch heutzutage nicht an Selbstbewusstsein. "Wenn ihr mich sucht", sagte er den Journalisten und Mitspielern nach dem Saisonende, "ich bin bei Joachim Löw!"

Endlich. Sieben Jahre, elf Monate und sieben Tage nach dem 21. Juni 2009.

Sandro Wagner im Steckbrief