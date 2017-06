Offiziell: Gnabry verlässt Werder Bremen

Donnerstag, 08.06.2017

"Serge hat uns mitgeteilt, dass er nach seinem ersten Jahr bei Werder, das für ihn sehr gut gelaufen ist, gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann.

Auch Trainer Alexander Nouri bedauert den Wechsel: "Natürlich ist es schade, dass uns mit Serge ein absoluter Leistungsträger verlässt, der eine außerordentlich positive Entwicklung genommen und der Mannschaft mit starken Leistungen enorm geholfen hat."

Gnabry selbst betonte, dass Werder ein "wirklich besonderer Verein" sei, der seine "Vorstellungen und Erwartungen übertroffen" habe, schrieb er bei Facebook: "Mein Weg geht aber woanders weiter. Dazu sage ich zu einem anderen Zeitpunkt mehr."

Gnabry erzielte in der vergangenen Saison in 27 Spielen für die Grün-Weißen elf Tore. Bevor der Rechtsfuß die Vorbereitung bei seinem neuen Klub aufnimmt, spielt er mit der deutschen U21 die EM in Polen vom 16. bis 30. Juni.

Serge Gnabry im Steckbrief