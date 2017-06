Medien: Gregoritsch nach Mainz

Montag, 12.06.2017

Wie die Bild vermeldet, hat sich Mainz die Dienste von Gregoritsch gesichert. Rund fünf Millionen Euro sollen für den 23-jährigen Österreicher über den Tisch wandern. Gregoritsch verstärkt das Team von Sandro Schwarz nach einer soliden Saison für den Hamburger SV.

In 32 Einsätzen für die Hanseaten erzielte er fünf Tore und lag damit in der internen Torschützenliste mit Nicolai Müller und Bobby Wood gemeinsam auf Rang eins.

Die Einnahmen kommen für den HSV im richtigen Moment, war der Klub doch zuletzt aufgrund eines gekürzten Budgets handlungsunfähig auf dem Markt.

Da scheint es auch unerheblich, dass Gregoritsch zuletzt verkündete, seinen Vertrag gerne zu verlängern.

In Mainz deutet die Verpflichtung von Gregoritsch einen Abgang von Jhon Cordoba an. Der Kolumbianer wurde zuletzt mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht.

Michael Gregoritsch im Steckbrief