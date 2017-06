Maximilian Philipp landete fast beim FC Bayern

Mittwoch, 14.06.2017

"Hermann Gerland sah mich beim Derby gegen Hertha für Tennis Borussia", sagte Philipp der Sport Bild. "Damals war ich 17, und er hat mich eingeladen, bei Bayern bei der U 19 mitzutrainieren."

Philipps Pech seinerzeit: Beim Probetraining in München zog er sich einen leichten Faserriss zu, der Traum platzte. "Am Ende wurde daraus nichts. Rückblickend kann man sagen: Es sollte alles so sein", betonte der heute 23-jährige Angreifer.

Statt zu Bayern ging Philipp, der mit 14 wegen körperlicher Defizite von Hertha BSC aussortiert worden war, von Tennis Borussia Berlin zu Energie Cottbus, in der U19 dann zu Freiburg. Bei den Breisgauern entwickelte er sich zum Profi, erzielte vergangene Saison neun Tore in 25 Bundesliga-Einsätzen.

Derzeit bereitet sich Philipp mit der deutschen U21-Nationalmannschaft auf die EM in Polen vor, die am Freitag beginnt. Deutschlands Gruppengegner heißen Tschechien, Dänemark und Italien.

Maximilian Philipp im Steckbrief